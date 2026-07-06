Il 5 luglio 2026, il mare di Termoli ha ospitato la prima regata di vela paralimpica per l'inclusione sportiva in Molise. L'iniziativa "Tutti a bordo - La nostra regata", promossa da Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise e Regione Molise, ha avviato un percorso per persone con disabilità tramite lo sport. Presso il porto turistico "Marina di San Pietro", cento partecipanti si sono sfidati a bordo di nove barche a vela, vivendo un'esperienza completa tra teoria, pratica e regata finale. Istruttori qualificati e realtà sportive locali hanno garantito autonomia e sicurezza.

L'evento è il primo tassello di un progetto più ampio, presentato alla Regione Molise, che proseguirà con iniziative dedicate all'avviamento allo sport, alle scuole e a un Campus Paralimpico Regionale. La regata, promossa da CIP Molise, Regione Molise, CIP Nazionale e FIV Molise, ha visto la partecipazione di: il presidente del CIP Nazionale, Marco Giunio De Sanctis, la presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, e il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, con altri rappresentanti. De Sanctis ha dichiarato: "La vela è disciplina capace di trasformare l'inclusione in esperienza concreta. Auspico che questo evento sia un grande manifesto dei valori dello sport paralimpico e delle pari opportunità".

Perrella ha aggiunto: "La vela insegna collaborazione, autonomia e fiducia nelle proprie capacità: valori alla base dell'intero progetto".

La classifica finale ha visto la barca "Pestifera" al primo posto, seguita da "Superba" e "Spiritosa". Altre imbarcazioni hanno gareggiato. La riuscita dell'evento è stata possibile grazie alla collaborazione di Capitaneria di Porto di Termoli, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Associazione Volontaria di Soccorso la Misericordia di Termoli. Questo impegno congiunto pone le basi per il continuo sviluppo dell'inclusione sportiva in Molise.