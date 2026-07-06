Il Genoa ha ufficialmente lanciato la sua campagna abbonamenti per la stagione 2026/27, battezzata con il nome evocativo di “Unica”. L’iniziativa prenderà il via domani, alle ore 10, segnando l’apertura delle prelazioni dedicate ai possessori di abbonamenti della stagione precedente, che potranno così esercitare il loro diritto al rinnovo.

L’offerta “Unica”: vantaggi e pacchetti

La campagna si articola in due distinte tipologie di abbonamento, pensate per soddisfare diverse esigenze dei tifosi. Accanto alla versione base, è disponibile il pacchetto “Unica”, una proposta più ricca che, con un costo aggiuntivo di sessanta euro, offre una serie di benefici esclusivi.

Tra questi, i sottoscrittori godranno di uno sconto continuativo del quindici per cento su tutto il merchandising ufficiale del club, riceveranno in omaggio la maglia della prossima stagione e avranno a disposizione un voucher del valore di quindici euro da spendere presso il neonato bar e bistrot situato all’interno del Genoa Store di piazza Banchi.

Prezzi e agevolazioni per i tifosi

La struttura dei prezzi è stata definita per coprire diverse fasce di settori dello stadio. Si parte da un costo di trecento euro per la popolare Gradinata Nord, punto nevralgico del tifo rossoblù, fino a raggiungere i tremilacento euro per i posti più esclusivi della Tribuna “Superba”. Il club ha inoltre previsto una serie di tariffe speciali e agevolate per diverse categorie di sostenitori.

La formula “family” è pensata per le famiglie, mentre per i più giovani sono disponibili offerte specifiche: gli under quattordici e gli under ventuno potranno accedere alla Gradinata “Zena” con prezzi dedicati. Nel settore Distinti, le agevolazioni si estendono agli under diciotto e agli over, con ulteriori distinzioni tra gli over sessantacinque e gli over settantacinque. Tutti gli abbonamenti garantiranno l’accesso alle diciannove gare casalinghe del campionato e includeranno anche la sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia, il cui svolgimento è fissato per il sedici agosto.

Il rinnovo dello sponsor e le parole del DG

Un momento significativo della presentazione è stato l’annuncio del rinnovo della partnership con Pulsee, l’azienda energetica di proprietà di Axpo.

Questa collaborazione, che vede il marchio Pulsee sulle maglie del Grifone da tre stagioni, è stata estesa per una quarta annata consecutiva, confermando un legame solido e duraturo. Il direttore generale del Genoa, Flavio Ricciardella, ha commentato con entusiasmo la scelta del nome della campagna: “Credo che il claim della campagna, ‘Unica’ sia allo stesso tempo una parola semplice ma anche in grado di racchiudere in sé tutto il mondo Genoa”. Riguardo agli obiettivi di vendita, Ricciardella ha chiarito la strategia del club: “Non inseguiamo un record, sulla vendita libera ci riserviamo di decidere dopo le prelazioni”, le quali si concluderanno l’8 agosto, in concomitanza con il Trofeo Spagnolo.

Novità sulla disponibilità dei posti

In relazione alla campagna “Unica”, è stato confermato che l’annuncio ufficiale è avvenuto il 6 luglio 2026, con l’inizio delle prelazioni fissato per il 7 luglio alle ore 10 e la loro chiusura all’8 agosto. Un dettaglio rilevante, che potrebbe influenzare la disponibilità degli abbonamenti, riguarda l’incremento della capienza in tribuna. Il club ha infatti ricavato circa cinquecento posti aggiuntivi in questo settore, grazie a una riduzione dello spazio destinato al settore ospiti e del settore cinque. Questa modifica mira a ottimizzare l’accoglienza dei tifosi genoani, offrendo maggiori opportunità di sottoscrivere un abbonamento.