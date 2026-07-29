Al Tennis Club Cagliari entra nel vivo la Summer Cup, il campionato europeo under 18 maschile di Tennis Europe. Oggi, 29 luglio 2026, l'Italia sfida la Grecia per la finale. La competizione, iniziata questa mattina a Cagliari, vede sei nazionali impegnate; l'altra semifinale opporrà Spagna e Polonia.

Dalle 9, gli azzurri Raffaele Ciurnelli, Simone Massellani e Matteo Gribaldo, con il capitano Federico Malanca, puntano alla Final Eight (Vichy, Francia, 3-5 agosto). I tre sono tra i migliori under 18 del continente, rispettivamente 25°, 28° e 29° nel ranking mondiale.

La sfida contro la Grecia

La Grecia ha raggiunto la semifinale eliminando Monaco in una sfida combattuta, decisa solo al doppio con un 6-1, 6-0. Occhio a Panagiotos Grammatikatis, vincitore del singolare contro il monegasco Leonardo Ljubicic. Nell'altra semifinale, la Polonia ha superato Andorra con un netto 3-0.

La Summer Cup è una vetrina importante per i giovani talenti. Ha lanciato campioni come Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Marin Cilic e Juan Martín del Potro.

Cagliari, sede del torneo

Il Tennis Club Cagliari è una delle quattro sedi europee della Summer Cups by Dunlop - Valerio/Galea Cup. La città sarda ospiterà anche le fasi finali della Summer Cup Under 18 nel 2027.

La manifestazione offre ai migliori under 18 d'Europa un confronto ad alto livello, contribuendo alla loro crescita sportiva e valorizzando la tradizione tennistica sarda.