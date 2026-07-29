Con l’avvicinarsi della trade deadline della MLB, le squadre in corsa per i playoff si trovano di fronte a un mercato ricco di nomi noti. Tuttavia, i dati suggeriscono che diverse stelle rischiano di essere valutate più per la loro reputazione passata che per il rendimento attuale. Questo scenario potrebbe portare i club a pagare prezzi elevati per giocatori che, in realtà, potrebbero non offrire il contributo sperato, trasformando l'entusiasmo in un potenziale errore strategico.

I profili da valutare con cautela sul mercato

Jeremy Peña degli Houston Astros emerge come uno dei casi più emblematici.

Nonostante sia sotto controllo contrattuale fino alla prossima stagione e abbia alle spalle una stagione da 5.6 WAR nel 2025, nel 2026 sta battendo .314 con un OPS di .863 in 61 partite, con uno slugging superiore alle attese. La sua difesa, però, ha subito un calo significativo, passando da 8 Outs Above Average nel 2025 a –3 quest’anno, rendendo il suo valore complessivo meno certo rispetto al suo picco precedente.

Sandy Alcántara, pur presentando numeri solidi con una ERA di 3.82 e un WHIP di 1.21 in 150.2 inning nel 2026, mostra un calo nel tasso di strikeout, sceso al 18.4%. Questo dato suggerisce un profilo più adatto a un secondo o terzo partente nella rotazione, piuttosto che a un vero e proprio asso.

Freddy Peralta, acquisito dai Mets durante l’inverno, ha faticato con una ERA di 4.99 e un WHIP di 1.48. Nonostante ciò, presenta segnali incoraggianti come una expected ERA di 3.85 e una riduzione delle battute potenti subite, rendendolo un profilo interessante ma solo se acquisito a condizioni economiche favorevoli.

Brady Singer, nonostante un luglio positivo con una ERA di 2.77, mantiene una media stagionale di 4.53 e una expected ERA di 5.03. I suoi tassi di strikeout sono bassi e la percentuale di battute forti subite è elevata, indicando che il suo ruolo ideale rimane quello di profondità nella rotazione, non di più. Eugenio Suárez, infine, pur avendo realizzato 14 fuoricampo, sta battendo solo .204 con un OPS di .672 e un elevato tasso di strikeout del 36%.

Le sue statistiche avanzate non lasciano spazio a sorprese positive, suggerendo un impiego limitato come battitore di panchina, principalmente contro i lanciatori mancini.

Strategie di mercato: prudenza e valutazione oggettiva

Il mercato del 2026 si preannuncia particolarmente vivace, con molti club alla ricerca di rinforzi. Tra i nomi che generano maggiore interesse figurano anche Tarik Skubal, Luis Arraez, Zach Neto e Mason Miller. Le analisi sui giocatori più discussi, come Freddy Peralta e Sandy Alcántara, confermano la necessità di valutare attentamente il prezzo d’acquisto. Peralta, in particolare, dopo il trasferimento ai Mets, ha visto aumentare il rischio associato a un suo eventuale scambio, mentre Alcántara, sebbene solido, non si configura come un lanciatore dominante.

La lezione principale che emerge da questi dati è l'importanza della prudenza. Evitare scambi dettati dall’urgenza o dalla fama passata di un giocatore può rivelarsi la scelta più saggia per non compromettere il futuro della franchigia. Concentrarsi sulle prestazioni attuali e sul valore reale, piuttosto che sui picchi di carriera o sulla reputazione, è fondamentale per prendere decisioni oculate in un mercato così competitivo.