Il presidente del Circuit of the Americas (COTA), Bobby Epstein, ha recentemente affermato che la Formula 1 non deve più temere le sovrapposizioni con le partite della NFL o del football universitario negli Stati Uniti. Questa dichiarazione segna un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti, quando la concomitanza di questi grandi eventi sportivi rappresentava un ostacolo notevole per l'organizzazione e la partecipazione ai Gran Premi di F1 sul suolo americano.

Epstein ha spiegato che la crescente diffusione degli smartphone e delle tecnologie mobili ha trasformato il modo in cui i tifosi interagiscono con gli eventi sportivi.

Ora, gli appassionati possono seguire le partite di football direttamente dai loro dispositivi anche mentre assistono dal vivo a un Gran Premio. "Questo ostacolo è stato in gran parte superato, permettendo ai fan di godersi entrambi gli eventi senza conflitti", ha dichiarato Epstein, evidenziando come la necessità di evitare sovrapposizioni sia ora meno pressante rispetto al passato.

L'impatto della tecnologia sulla fruizione sportiva

L'evoluzione nell'uso dei dispositivi mobili ha rivoluzionato l'esperienza degli spettatori sportivi. Epstein ha sottolineato come la possibilità di seguire in tempo reale più competizioni liberi gli appassionati dalla scelta forzata tra la Formula 1 e il football americano.

Questo sviluppo ha contribuito a ridurre le preoccupazioni degli organizzatori riguardo alla concorrenza tra i due sport, favorendo una maggiore partecipazione agli eventi dal vivo.

In un altro contesto, Epstein ha anche confermato che il Circuit of the Americas non è mai stato considerato come sede alternativa per la Formula 1 in caso di modifiche al calendario. Ha inoltre rimarcato che ospitare due gare consecutive nello stesso impianto potrebbe "diluire l'unicità del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti", un fattore cruciale per mantenere l'attrattiva dell'evento.

Formula 1 e la strategia negli Stati Uniti

In passato, il presidente e CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, aveva indicato la necessità di evitare coincidenze con la NFL come uno dei motivi principali per cui non era stata aggiunta un'ulteriore gara statunitense come possibile alternativa per le tappe finali del mondiale.

Tuttavia, la tendenza attuale rivela una crescente flessibilità, grazie anche alle nuove abitudini di consumo degli eventi sportivi da parte del pubblico americano.

Questa evoluzione strategica riflette l'adattamento della Formula 1 nel mercato statunitense, con l'obiettivo di valorizzare l'esperienza dei fan senza più dover temere la concorrenza diretta di altri grandi eventi sportivi nazionali. La capacità di seguire più sport contemporaneamente tramite la tecnologia mobile sta ridefinendo il panorama dell'intrattenimento sportivo.