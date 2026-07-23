Il mercato dei lanciatori partenti si preannuncia uno dei più dinamici in vista della trade deadline della Major League Baseball del 3 agosto 2026. Le squadre, sia nell'American League che nella National League, sono attivamente alla ricerca di rinforzi per le proprie rotazioni, con l'obiettivo di consolidare le ambizioni di playoff. La limitata disponibilità di venditori – solo sei team, tra cui Giants, Mets, Rockies, Angels, Royals e Reds – ha creato un mercato favorevole ai venditori, con richieste elevate che riflettono la forte domanda.

Tra i nomi di spicco, Tarik Skubal dei Detroit Tigers è considerato il potenziale asso in grado di trasformare una contender.

Questo lanciatore mancino, visto come il pitcher più impattante disponibile, potrebbe scatenare un'asta, con Detroit che richiederà più di un top prospect. Joe Ryan dei Minnesota Twins rappresenta un'altra opzione di alto valore: sotto contratto anche oltre questa stagione, offre stabilità e può garantire un ritorno significativo in termini di giovani talenti.

Profili e Valutazioni dei Lanciatori Chiave

Michael Wacha (Kansas City Royals), con un'ERA di 3.66 e due anni di controllo contrattuale, potrebbe richiedere un prospetto tra i primi cinque dell'organizzazione acquirente. Foster Griffin (Washington Nationals), All-Star nel 2026 con 11 vittorie e 2.68 di ERA, ha un valore di mercato complesso a causa dell'imminente free agency.

Casey Mize (Detroit Tigers), con un'ERA di 2.79 in quindici partenze, è molto ambito, sebbene le sue recenti problematiche fisiche possano influenzare le offerte.

Altri nomi caldi includono Freddy Peralta (New York Mets), Kevin Gausman (Toronto Blue Jays) e Jose Soriano (Los Angeles Angels). Gausman, al suo ultimo anno di contratto, potrebbe essere ceduto per un pacchetto di tre prospetti. Soriano, apprezzato per la sua varietà di lanci e la velocità della fastball, attrae squadre con un approccio analitico e potrebbe valere un Top 100 prospect. Completano la lista Robbie Ray (San Francisco Giants), Clay Holmes (New York Mets) e Reid Detmers (Los Angeles Angels), con richieste che variano da un top 100 prospect a pacchetti più articolati, a seconda della situazione contrattuale e dello stato di forma.

Statistiche Avanzate e Punti di Forza

Un'analisi approfondita delle statistiche avanzate rivela i punti di forza specifici di ciascun candidato. Joe Ryan si distingue per un alto tasso di strikeout (27,8%) e un basso tasso di basi su ball (5,3%). José Soriano eccelle nella prevenzione delle corse (+14 runs prevented) e vanta la fastball più veloce (96,8 mph) con un alto tasso di whiff (31,6%) tra i candidati.

Casey Mize presenta l'ERA prevista più bassa (3,14) tra i top starter MLB, con un'impressionante ERA reale di 2,79 e un strikeout per inning. Clay Holmes è eccezionale nell'indurre ground ball (55,3%, top 5% MLB) e nel prevenire contatti potenti, nonostante sia attualmente infortunato a causa di una frattura al perone destro.

Reid Detmers è uno specialista delle breaking ball: la sua slider (86,1 mph) mostra un calo di cinque pollici rispetto alla media, e con 78 strikeout da breaking pitches (63 slider, 15 curve) si posiziona sesto in MLB. Foster Griffin ha reinventato il suo repertorio dopo l'esperienza in Giappone; il suo cutter, usato per il 33% dei lanci, è il più prezioso della MLB. Griffin è stato All-Star nel 2026.

Kevin Gausman continua a lanciare una combinazione fastball-splitter molto efficace: il suo splitter genera un tasso di whiff del 40,2%, mentre la quattro-seam fastball ha un valore di +13 run. Michael Wacha, All-Star nel 2026 per la prima volta dal 2015, garantisce solidità come inning-eater, grazie a un changeup tra i migliori 5% della MLB in termini di valore generato da pitch off-speed.

Questi dati avanzati, uniti alle richieste delle squadre, delineano un mercato in cui la qualità dei lanciatori disponibili potrebbe fare la differenza nella corsa ai playoff.