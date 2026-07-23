A Caivano, il 23 luglio 2026, la piscina del centro sportivo “Pino Daniele” si è trasformata in un originale campo di regata, accogliendo oltre 350 bambini dell’Illumina Camp. L’iniziativa, promossa in stretta collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute e la Federazione Italiana Vela (FIV), ha offerto ai giovani partecipanti l’opportunità di avvicinarsi al mondo della vela in un contesto sicuro e divertente.

Vela per i più piccoli: formazione e divertimento

L’esperienza ha visto i bambini “veleggiare” su due imbarcazioni Optimist, rese dinamiche da un innovativo sistema di ventilatori che ha simulato il vento, assicurando sia il divertimento che la massima sicurezza.

L’attività è stata sapientemente guidata dagli istruttori della FIV Campania, con il prezioso supporto di rinomati circoli nautici quali il Circolo Nautico Arcobaleno Torre Annunziata, la Scuola Vela Mascalzone Latino e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Questa esperienza formativa ha mirato a inculcare nei giovani partecipanti valori fondamentali come la collaborazione, il rispetto delle regole e dell’ambiente, la determinazione e un profondo senso di responsabilità.

Il sostegno delle istituzioni e il percorso verso l'America's Cup

L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa. Tra i presenti figuravano Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute; Flavio Siniscalchi, capo del Dipartimento per lo Sport; Andrea Abodi, delegato dal Ministro per lo Sport e i Giovani; Pasquale Orofino, presidente della V Zona FIV Campania; Antonio Angelino, sindaco di Caivano; e Nicola Perrone, responsabile del Centro Sportivo “Pino Daniele”.

Questa lodevole iniziativa si inserisce nel quadro di un più ampio protocollo d’intesa, siglato il 22 maggio 2026 al Race Village di Cagliari tra Sport e Salute e la Federazione Italiana Vela. L’accordo, sottoscritto da Francesco Ettorre (presidente FIV), Marco Mezzaroma (presidente Sport e Salute) e Diego Nepi Molineris (AD Sport e Salute), alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del presidente del CONI Luciano Buonfiglio, ha come obiettivo primario quello di avvicinare la vela a un pubblico sempre più vasto, includendo giovani, scuole e famiglie. L’intesa mira a promuovere la cultura del mare e a sviluppare progetti significativi in vista della 38ª America’s Cup di Napoli 2027, rendendo la vela un’occasione di crescita, inclusione e partecipazione attiva.