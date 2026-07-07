Con l’avvicinarsi della trade deadline MLB, le classifiche attuali delineano tre gruppi distinti tra le franchigie. Le squadre definiscono le proprie strategie di mercato: alcune puntano a rafforzarsi, altre adottano un approccio cauto, e un terzo gruppo è orientato a cedere asset principali per avviare una ricostruzione.

Le contendenti: chi punta all'acquisto

Il primo gruppo include le formazioni al vertice delle divisioni o nelle prime posizioni: Los Angeles Dodgers, Milwaukee Brewers, Atlanta Braves, Tampa Bay Rays, New York Yankees, Chicago Cubs, Philadelphia Phillies, Seattle Mariners e Cleveland Guardians.

Queste squadre, con bilancio positivo, devono agire con decisione per consolidare le proprie ambizioni di playoff. La pressione è alta; ogni mossa può essere decisiva. I Dodgers (60 vittorie e 32 sconfitte) e i Brewers (56 successi) guidano le rispettive divisioni. Braves, Rays e Yankees seguono con record solidi. La parola d’ordine è "comprare" per non perdere terreno.

Squadre in bilico e quelle pronte a cedere

Il secondo gruppo comprende formazioni competitive che valutano benefici immediati e costi futuri: Miami Marlins, St. Louis Cardinals, Chicago White Sox, Washington Nationals, Pittsburgh Pirates, Texas Rangers, Houston Astros e Boston Red Sox. Potrebbero intervenire sul mercato senza stravolgere la rosa; la strategia è "comprare, ma senza eccessi".

Il terzo gruppo è rappresentato dalle squadre in difficoltà, con record negativi: Arizona Diamondbacks, San Diego Padres, Cincinnati Reds, Toronto Blue Jays, Baltimore Orioles, Oakland Athletics, Detroit Tigers, San Francisco Giants, New York Mets, Kansas City Royals, Colorado Rockies e Los Angeles Angels. Queste franchigie sono orientate a cedere giocatori di valore per ottenere prospetti e pianificare una ricostruzione a lungo termine.

Strategie di mercato e i giovani protagonisti

L’analisi aggiornata delle strategie operative MLB conferma la suddivisione in "Buy", "Sell" e "Buy e Sell" per formazioni con approcci misti (es. Dodgers "Buy … and sell?", Brewers acquirenti, Rockies venditori). Oltre alle dinamiche del mercato, l’attenzione si concentra sui premi individuali: nella corsa al Rookie of the Year della National League, JJ Wetherholt dei Cardinals guida la classifica, seguito da Sal Stewart dei Reds e TJ Rumfield dei Rockies. Ciò evidenzia come anche le squadre in ricostruzione possano vantare giovani talenti di rilievo.