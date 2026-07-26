La finale all-around maschile di ginnastica artistica ai Giochi del Commonwealth 2026 ha visto Reuben Ward scrivere una pagina storica per la Scozia, conquistando la medaglia d’oro con 79.650 punti. La gara si è svolta domenica 26 luglio, con inizio alle 12:00 ora locale, regalando emozioni fino all’ultimo esercizio.

Ward è il primo ginnasta scozzese a vincere il titolo all-around nella storia dei Giochi del Commonwealth, superando una concorrenza agguerrita. Felix Dolci del Canada ha ottenuto l’argento con 79.450 punti. Nonostante un difficile 9.500 al cavallo con maniglie (due cadute), Dolci ha reagito con un eccellente 14.500 alla sbarra, assicurandosi il secondo posto.

L’australiano Jesse Moore ha completato il podio con 79.000 punti, dimostrando grande determinazione dopo il ritiro a metà gara nell’edizione di Birmingham 2022.

La competizione: una sfida avvincente

La gara si è distinta per l’alto livello tecnico e i continui cambiamenti in classifica. Ward ha mantenuto una costanza notevole, mentre Dolci ha recuperato terreno dopo la prova al cavallo con maniglie, concretizzando la rimonta nell’ultima rotazione alla sbarra. Moore ha gestito con lucidità la pressione, salendo sul podio dopo la delusione della precedente edizione.

L’attenzione si sposta ora sulla finale femminile all-around, prevista per la serata con inizio alle 18:00 ora locale, che vedrà impegnate le migliori ginnaste del Commonwealth.

Programma e copertura televisiva

La giornata ai Giochi del Commonwealth 2026 è stata intensa, con numerosi eventi. Oltre alla ginnastica artistica, si sono svolte finali di pesistica, nuoto e netball. La copertura televisiva è stata garantita da emittenti internazionali: negli Stati Uniti da beIN SPORTS, nel Regno Unito da TNT Sports e HBO Max, e in Canada da CBC e beIN SPORTS. Gli spettatori hanno potuto seguire le gare anche in streaming, godendo di una programmazione ricca e variegata.