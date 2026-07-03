Il 3M Open 2026, uno dei tornei più attesi del PGA Tour, si prepara ad accogliere i migliori golfisti al TPC Twin Cities di Blaine, Minnesota. L'evento metterà in palio un montepremi complessivo di ben 8,8 milioni di dollari, confermando la sua rilevanza nel circuito professionistico. Il vincitore di questa edizione si aggiudicherà una somma considerevole pari a 1,584 milioni di dollari, distinguendosi come l'unico giocatore a superare la prestigiosa soglia del milione di dollari in questa competizione.

Dettaglio dei premi principali

La distribuzione dei premi per il 3M Open 2026 si articola con cifre significative per le posizioni di vertice, garantendo ricompense importanti ai migliori atleti.

Il secondo classificato riceverà 959.200 dollari, mentre il terzo si aggiudicherà 607.200 dollari. Per il quarto posto è previsto un premio di 431.200 dollari, seguito dal quinto con 360.800 dollari e dal sesto con 319.000 dollari. I premi continuano a diminuire progressivamente fino al sessantaseiesimo posto, assicurando un riconoscimento economico a un ampio numero di partecipanti. È importante sottolineare che i primi ventuno giocatori incasseranno almeno 100.000 dollari, e tutti i primi sei classificati supereranno la soglia dei 300.000 dollari, a testimonianza dell'elevato valore delle prestazioni in campo.

Andamento storico del montepremi

L'analisi degli ultimi cinque anni rivela una crescita costante e significativa sia del montepremi totale che del premio destinato al vincitore del 3M Open, riflettendo l'evoluzione e la crescente attrattiva del torneo.

Nel 2025, Kurt Kitayama ha trionfato, portando a casa 1,512 milioni di dollari da un montepremi complessivo di 8,4 milioni. L'anno precedente, nel 2024, Jhonattan Vegas aveva vinto 1,458 milioni su un totale di 8,1 milioni. Proseguendo a ritroso, nel 2023, Lee Hodges si era aggiudicato 1,404 milioni da un montepremi di 7,8 milioni. Nel 2022, il premio per Tony Finau era stato di 1,35 milioni su 7,5 milioni complessivi, mentre nel 2021, Cameron Champ aveva incassato 1,188 milioni da un montepremi di 6,6 milioni. Questa tendenza sottolinea l'importanza crescente e il valore economico del torneo nel panorama del golf professionistico, evidenziando un costante incremento degli investimenti e dell'attrattività per i partecipanti di alto livello.