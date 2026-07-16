Donald Trump sarà presente alla finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica allo stadio New York-New Jersey. La Casa Bianca ha confermato la partecipazione del presidente americano, che avrà il compito di consegnare il trofeo ai prossimi campioni del mondo. L'evento concluderà il “Mondiale più visto, sicuro e di successo della storia americana”.

Il ruolo di Trump nella cerimonia

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato che il presidente sarà a New York già venerdì per un ricevimento FIFA presso la Trump Tower.

La finale di domenica rappresenta la “giusta conclusione a un torneo che ha messo in mostra l’abilità americana di ospitare il mondo sul più grandioso dei palcoscenici”.

Trump vanta un legame solido con il presidente della FIFA, Gianni Infantino, il quale ha ribadito che la consegna del trofeo avverrà congiuntamente, seguendo la tradizione che vede il capo di stato del paese ospitante partecipare alla premiazione. Nell'estate 2025, Trump era già stato protagonista della cerimonia di premiazione della finale del Mondiale per club, consegnando la coppa al Chelsea e festeggiando con i giocatori.

L'assenza di Milei per scaramanzia

Dall'altra parte, il presidente argentino Javier Milei ha confermato che non sarà presente a New York per assistere alla finale.

La sua decisione è dettata da un rito portafortuna che non intende interrompere: seguirà la partita dalla residenza presidenziale, come per tutte le gare del torneo. Milei ha spiegato che questa consuetudine ha accompagnato la nazionale argentina fino alla finale, e intende mantenerla.

Dettagli aggiuntivi sull'evento

Sulle preferenze di tifo, Karoline Leavitt ha dichiarato di non sapere quale squadra Trump supporterà, suggerendo ai giornalisti di porgli la domanda per una “risposta divertente”. La sua presenza al ricevimento FIFA di venerdì alla Trump Tower anticipa l'evento di domenica.