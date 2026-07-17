La 21enne ginnasta statunitense Skye Blakely si prepara al ritorno all'US Classic 2026, evento chiave per la ginnastica artistica. Allenandosi in Florida con Leanne Wong e Riley McCusker, Blakely ha dichiarato che osservare le compagne ha modificato la sua prospettiva sulle possibilità. "Guardarle ha cambiato il mio modo di pensare su ciò che è possibile", ha affermato, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (23 anni alle Olimpiadi).

Il rientro di Blakely all'US Classic è significativo dopo il recupero da un infortunio al tendine d'Achille.

L'atleta, due volte campionessa mondiale a squadre, ha espresso entusiasmo per una nuova routine alle parallele, definendola un "sogno". Il suo percorso di riabilitazione e la determinazione tra le élite sono stati rafforzati dalle compagne di alto livello.

US Classic 2026: Tappa Olimpica

L'US Classic 2026, a Hartford, è l'ultima occasione per qualificarsi ai Campionati USA e tappa fondamentale per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il campo gara include veterane medagliate olimpiche e giovani promesse, rendendo la competizione intensa e significativa.

Tra le protagoniste attese: Katelyn Ohashi (punteggio per i nazionali); Jade Carey (già qualificata, tre volte medagliata olimpica). Leanne Wong, compagna di Blakely, gareggerà per la nona volta all'US Classic e mira alla sua quinta squadra mondiale.

Il ritorno di Blakely dopo l'infortunio è un segnale di determinazione e resilienza, qualità delle ginnaste di alto livello.

Blakely e Nuove Promesse

Il ritorno in pedana di Skye Blakely è un esempio dell'evoluzione della ginnastica artistica, con atlete che prolungano la carriera e obiettivi ambiziosi. La presenza di nuove atlete come Simone Rose, Dulcy Caylor, Tatum Drusch, Reese Esponda, Caroline Moreau e Ally Damelio promette una competizione avvincente, con spettacolo di alto livello e nuove storie per le Olimpiadi di Los Angeles.

Osservando le compagne e affrontando le sfide del recupero, Skye Blakely si prepara a una stagione decisiva, consapevole che il suo sogno olimpico è alla sua portata.