La UEFA ha preso una posizione ferma contro un progetto proposto dalla FIFA, definendolo un punto di non ritorno per il futuro del calcio. In una chiara dichiarazione, la confederazione europea ha asserito che "il calcio non si vende", condannando con veemenza una eccessiva commercializzazione che rischia di compromettere i valori fondanti dello sport. Questa forte opposizione giunge in risposta alle iniziative promosse dalla FIFA, che la UEFA percepisce come un tentativo di trasformare il calcio in un mero prodotto da vendere, anziché preservarlo come un patrimonio collettivo.

La confederazione ha sottolineato che ciò costituisce un limite che è stato superato, minando l'essenza stessa e la natura del gioco.

Le motivazioni della UEFA contro la mercificazione

La UEFA ha espresso profonda preoccupazione riguardo alle azioni della FIFA, ritenute eccessivamente orientate verso una logica del profitto. Secondo la confederazione, il calcio non può essere trattato semplicemente come una merce da vendere; deve rimanere un bene condiviso, edificato su principi fondamentali come la solidarietà, il merito sportivo e un'ampia partecipazione. Questa posizione evidenzia che il progetto FIFA rappresenta una minaccia significativa per l'ecosistema calcistico europeo, potendo compromettere la vitale coesione tra federazioni, club e tifosi.

La UEFA ha ribadito l'urgente necessità di salvaguardare un modello aperto e inclusivo, nettamente distinto da obiettivi puramente commerciali.

Coerenza storica nella difesa del calcio

Questa risoluta presa di posizione della UEFA è coerente con le sue azioni e i suoi principi passati. Già nel 2021, in occasione dell'emergere del progetto della Super League, la confederazione europea, insieme a federazioni nazionali e leghe, aveva condannato inequivocabilmente tale iniziativa. Fu allora descritta come "cinica" e fondamentalmente contraria ai principi di solidarietà e merito sportivo. In quell'occasione, la UEFA riaffermò con fermezza che il calcio prospera grazie a competizioni aperte e non può operare diversamente.

La continuità tra queste due posizioni decise dimostra l'impegno incrollabile della UEFA nel difendere un modello calcistico che promuove la partecipazione e i valori condivisi, opponendosi attivamente a qualsiasi progetto che rischi di escludere o marginalizzare coloro che non detengono un significativo potere economico.