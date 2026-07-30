L'Inter ha ufficialmente annunciato l'ingaggio di John Stones, che diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro. Il difensore inglese, arrivato a Milano da svincolato, ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028. L'ufficialità di questa importante operazione di mercato è stata comunicata dalla società il 30 luglio 2026, alle ore 20:14, segnando un significativo rafforzamento per la retroguardia interista.

Le parole del club nerazzurro

Attraverso un comunicato ufficiale, il club nerazzurro ha accolto John Stones, evidenziando il suo percorso e la portata di questa nuova tappa professionale.

"Dopo 32 anni in Inghilterra, John Stones è pronto a vivere un’esperienza nuova. L’Italia, Milano: un nuovo ambiente, un nuovo campionato da affrontare con la grande esperienza maturata nella sua carriera. Per la prima volta la maglia che indosserà non sarà più soltanto blu, ma ci sarà anche il nero. Dalle distese di Barnsley al prato di San Siro, dopo aver fatto la storia a Manchester: John Stones è un nuovo calciatore dell’Inter", si legge nella nota diffusa dalla società.

I dettagli dell'accordo e le strategie di mercato

Il centrale inglese, giunto a parametro zero dopo la conclusione del suo legame con il Manchester City, ha scelto di intraprendere questa nuova avventura nel campionato di Serie A.

L'accordo sottoscritto con il club milanese lo vincola fino al 30 giugno 2028, garantendo stabilità alla difesa. L'intesa tra Stones e l'Inter era stata sostanzialmente definita già nei giorni precedenti all'annuncio, con il difensore che aveva espresso il suo assenso verbale, in attesa della necessaria formalizzazione contrattuale.

Il contratto biennale siglato prevede un ingaggio stimato intorno ai 4 milioni di euro a stagione, un investimento significativo per la dirigenza interista. Prima di finalizzare l'operazione per Stones, l'Inter aveva attentamente valutato altre opzioni per il reparto difensivo, tra cui il difensore Romero. Tuttavia, le complessità nel raggiungere un'intesa con il Tottenham per quest'ultimo hanno orientato la società nerazzurra verso l'ingaggio del talentuoso Stones, il quale si è dimostrato pienamente disponibile e fortemente motivato a trasferirsi nel capoluogo lombardo per questa nuova sfida professionale.