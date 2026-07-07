La U.S. Classic 2026 si preannuncia come un appuntamento imperdibile nel calendario della ginnastica artistica statunitense. L'evento, in programma il 18 luglio presso la PeoplesBank Arena di Hartford, Connecticut, rappresenta l'ultima e decisiva tappa per le atlete che ambiscono a qualificarsi ai prestigiosi Campionati USA di ginnastica artistica, fissati dal 6 al 9 agosto a Phoenix, Arizona. Tra le protagoniste più attese figurano nomi di spicco come Skye Blakely, Katelyn Ohashi e Leanne Wong, pronte a sfidarsi per un posto ai nazionali.

Skye Blakely e Leanne Wong, entrambe già membri della squadra ai Mondiali 2025, hanno la qualificazione ai Campionati USA già assicurata, nonostante la U.S.

Classic sia la loro prima competizione élite della stagione. Diverso il percorso per Katelyn Ohashi: dopo aver fatto il suo ritorno in un evento élite dopo ben tredici anni, gareggiando su trave e corpo libero all’American Classic, è ancora alla ricerca del punteggio necessario per accedere ai Campionati. Il campo gara vedrà anche la partecipazione di Simone Rose, mentre Joscelyn Roberson, vincitrice lo scorso anno, ha annunciato una pausa dalla competizione élite per il 2026.

Le stelle in pedana: atlete senior e junior

Il parterre di atlete iscritte alla U.S. Classic 2026 promette grande spettacolo. Nella categoria senior, la lista provvisoria include: Isabella Anzola, Skye Blakely, Charleigh Bullock, Tatum Drusch, Evey Lowe, Zoey Molomo, Caroline Moreau, Katelyn Ohashi, Lila Richardson, Jasmine Robles, Simone Rose, Elaina Sliney, Izzy Stassi, Leanne Wong e Trinity Wood.

Per la categoria junior, l'elenco comprende: Gianna Arthur, Hadley Bird, Espy Chang, Aulya Daniels, Sofie Davtyan, Chrysette Diggs, Eva Doherty, Sadie Drake, Madelyn Eagle, Claire Ekart, Brooklyn Klauser, Maya Kosarikova, Annabel Melnyk, Amia Pugh‑Banks, Alexis Reiner, Kylie Smith, Ansley Stevens, Lily Ticknor, Addalye VanGrinsven, Audrey VanGrinsven, Tenley Wade e Sydney Williams.

Il programma della manifestazione si articola su due giornate intense. Venerdì 17 luglio, alle ore 19:00 (fuso orario Eastern), si terrà il Campionato Hopes, che conclude la stagione per le giovani atlete delle fasce d'età 11-12 e 13-14 anni. Sabato 18 luglio sarà la volta delle competizioni principali: alle ore 14:00 scenderanno in pedana le ginnaste della categoria junior, mentre alle ore 19:00 sarà la volta delle attesissime esibizioni delle senior.

La U.S. Classic non è solo un trampolino per i Campionati USA, ma anche un banco di prova fondamentale per la selezione delle squadre che rappresenteranno gli Stati Uniti ai Mondiali di Ginnastica Artistica 2026, previsti a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 17 al 25 ottobre.

Informazioni utili e contesto storico dell'evento

Per gli appassionati che desiderano assistere dal vivo, i biglietti per tutte le sessioni della U.S. Classic sono già disponibili. I prezzi partono da 168 dollari, comprensivi di commissioni, e garantiscono l'accesso a tutte le gare, incluse le sessioni junior e senior, oltre al Campionato Hopes. La U.S. Classic vanta una ricca storia nel panorama della ginnastica artistica americana, avendo ospitato e visto trionfare in passato leggende dello sport come Simone Biles, Aly Raisman, Nastia Liukin e Dominique Dawes, confermando il suo ruolo di vetrina per i futuri talenti e le campionesse affermate.

L'evento di Hartford si conferma dunque un crocevia cruciale per le ambizioni delle ginnaste, sia per la qualificazione ai Campionati USA che per un eventuale posto nella squadra mondiale. Per mantenere aggiornati gli interessati, l'organizzazione di USA Gymnastics provvederà a pubblicare aggiornamenti settimanali sull'elenco delle atlete iscritte fino all'inizio della competizione. Si consiglia di consultare regolarmente le fonti ufficiali per le ultime novità.