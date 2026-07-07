La tennista ceca Linda Noskova, ventunenne, ha raggiunto il suo primo quarto di finale a Wimbledon, superando con autorità Madison Keys in due set. Il match sul campo centrale si è concluso 6‑4, 7‑6(2), proiettando Noskova nella seconda settimana del torneo londinese.

Prestazione solida sull'erba

Noskova ha mostrato grande maturità e controllo, grazie all'esperienza sull'erba e al titolo di Berlino. Dopo aver strappato il primo set con un break decisivo, la ceca ha preso il largo nel secondo parziale, portandosi sul 3‑0. Nonostante un momento di difficoltà, con quattro doppi falli in un game, ha mantenuto la calma e dominato il tie‑break, chiudendo l'incontro in un'ora e trentadue minuti.

Prossimo ostacolo: Elise Mertens

Al prossimo turno, Linda Noskova affronterà Elise Mertens, la tennista belga anch'essa alla sua prima apparizione nei quarti di finale a Wimbledon. La Mertens ha dimostrato una forma brillante sull'erba, eliminando Elena Rybakina e Marie Bouzkova, preannunciando un confronto avvincente.

Un tabellone femminile equilibrato

La qualificazione di Noskova si inserisce in un contesto significativo: per la prima volta dal 2007, tutte le otto tenniste approdate ai quarti di finale sono teste di serie. Questo dato sottolinea l'equilibrio competitivo e l'alto livello del tabellone femminile in questa edizione del torneo.

La crescita di Noskova nel Grande Slam

Questa affermazione a Wimbledon rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Linda Noskova.

È la seconda volta che la ceca raggiunge i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, dopo l'Australian Open 2024. L'esperienza del titolo di Berlino le ha fornito fiducia e ritmo per affrontare le sfide, confermando il suo potenziale sulle superfici veloci e la costante crescita nel panorama tennistico internazionale.