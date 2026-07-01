Il percorso di Dan Evans a Wimbledon si è concluso con una sconfitta nel torneo di doppio, dove, in coppia con Henry Searle, è stato superato con il punteggio di 6-2, 6-4 da Edouard Roger-Vasselin e Hugo Nys. Tuttavia, a tenere banco non è stata tanto l'eliminazione, quanto il profondo disappunto espresso dal tennista britannico per la mancata assegnazione di una wild card per il tabellone principale del singolare maschile. Il trentaseienne, attualmente al numero 385 del ranking ATP in singolare, ha definito la situazione una "vergogna", come riportato dal titolo originale, e si è sfogato apertamente con i giornalisti.

"Non capisco la motivazione, e nessuno mi ha dato una ragione decente", ha dichiarato Evans, evidenziando una chiara frustrazione. Il giocatore ha rincarato la dose, affermando: "Nessuno ha avuto il coraggio, o come volete chiamarlo, di venire dall'organizzazione, alla quale credo di aver dato molto, e fornirmi una spiegazione". Queste parole sottolineano il suo sentimento di ingiustizia, considerando il suo passato e il suo contributo al tennis britannico. Nel corso della sua carriera, Evans ha raggiunto la posizione numero 21 del ranking mondiale e ha dimostrato un impegno costante, arrivando persino a rinunciare alla difesa di un titolo al Citi Open per poter partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 in doppio con Andy Murray.

Le decisioni dell'All England Club e le esclusioni eccellenti

L'All England Club ha finalizzato la lista delle otto wild card per il tabellone principale maschile, optando per l'assegnazione degli ultimi due inviti ai tennisti britannici Felix Gill e Harry Wendelken. Tra gli altri beneficiari di una wild card figurano nomi noti come Grigor Dimitrov e Stan Wawrinka, affiancati da Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones e Toby Samuel. Questa selezione ha lasciato fuori dal main draw diverse figure di spicco del circuito. Tra gli esclusi più illustri si annoverano Nick Kyrgios, finalista a Wimbledon nel 2022, e Gaël Monfils. Quest'ultimo, che ha annunciato il ritiro al termine della stagione, dovrà affrontare le qualificazioni se desidera giocare un'ultima volta nel tabellone principale dei Championships.

La wild card per il doppio non placa il malcontento

Nonostante la grande delusione per l'esclusione dal singolare, a Dan Evans è stata comunque concessa una wild card per il torneo di doppio, permettendogli di scendere in campo insieme a Henry Searle. Tuttavia, questa concessione non è bastata a placare il malcontento del tennista. Evans ha ribadito l'importanza del suo impegno e del suo significativo contributo al tennis britannico nel corso degli anni, lasciando intendere che la wild card per il doppio non compensa la mancata opportunità nel singolare. La vicenda ha inevitabilmente alimentato un acceso dibattito sulle scelte operate dall'organizzazione di Wimbledon e sui criteri di assegnazione delle wild card, specialmente quando queste decisioni riguardano atleti di comprovata esperienza e con un passato illustre nel prestigioso torneo londinese.