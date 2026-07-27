Max Verstappen ha ammesso di non riuscire a spiegarsi come sia riuscito a conquistare il secondo posto nel Gran Premio d'Ungheria, viste le difficoltà accusate dalla sua Red Bull durante tutto il fine settimana.

Una gara oltre le aspettative

Lando Norris ha regalato alla McLaren la prima vittoria stagionale, mentre Verstappen è riuscito a gestire un lungo ultimo stint con gomme soft, precedendo Kimi Antonelli e Lewis Hamilton e conquistando il secondo gradino del podio.

L'olandese non si è fermato durante la Virtual Safety Car per guadagnare posizione in pista, ma ha spiegato di aver dovuto convivere con gli stessi problemi emersi in qualifica.

"Continuavo ad avere gli stessi problemi della qualifica, quindi la macchina era estremamente sovrasterzante e a un certo punto le gomme si sono degradate molto. Penso però che la partenza e i sorpassi iniziali abbiano reso possibile il nostro primo stint. Poi siamo stati superati con l'undercut, ma successivamente ho passato Lewis e questo ha reso il secondo stint un po' più semplice."

La scelta delle gomme soft

Verstappen ha raccontato anche la sorpresa per la strategia adottata dal team nell'ultima parte della gara.

"La squadra mi ha montato le gomme soft e inizialmente ho pensato: 'Sarà uno stint molto lungo fino al traguardo'. Invece siamo riusciti a farle funzionare. Nel complesso continuo a non capire come siamo riusciti a finire secondi, ma credo che come squadra abbiamo lavorato molto bene."

Il quattro volte campione del mondo considera il risultato superiore alle aspettative.

"Lo considero un risultato migliore rispetto a quello che ci aspettavamo, ed è sicuramente un aspetto positivo considerando tutte le sensazioni che ho avuto. Inoltre, una volta sceso dalla macchina, ho visto che c'erano anche dei danni sulla vettura, per qualche motivo. Non è stato semplice per noi."

"Una delle gare più dure dell'anno"

Secondo Verstappen, il comportamento della Red Bull in gara è stato identico a quello visto in qualifica.

"La macchina era esattamente la stessa del sabato. Dopo la qualifica non si può cambiare nulla, quindi sapevo che sarebbe stata una gara difficile, e infatti lo è stata. Onestamente credo sia stata una delle gare più complicate dell'anno per come mi sentivo in macchina e per quanto ho dovuto gestire il bilanciamento curva dopo curva.

Per questo essere salito sul podio è stato un risultato incredibile per noi."

Il sorpasso decisivo su Hamilton

Tra i momenti chiave della corsa, Verstappen indica il sorpasso su Lewis Hamilton alla prima curva, dopo aver superato Liam Lawson.

"Sapevo che quella sarebbe stata la mia unica occasione, perché loro non erano affatto lenti sul passo gara. Quando ho visto aprirsi lo spazio, ci ho provato ed è stato un bel sorpasso."