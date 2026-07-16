Claudio Durigon è il nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A, un importante passaggio di testimone nel volley italiano. La sua elezione è stata ufficializzata, succedendo a Massimo Righi alla guida dell'organismo. La Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) ha espresso pubblicamente i propri auguri di buon lavoro al neo-presidente, sottolineando l'importanza di questa nomina per l'intero movimento pallavolistico nazionale.

La Lega Pallavolo Serie A rappresenta il vertice del campionato italiano maschile. La scelta di Durigon giunge in un momento di attenzione per la crescita e la valorizzazione del settore.

La Fipav ha ribadito il proprio sostegno al neo-presidente, augurandogli «buon lavoro e i migliori successi» nel suo percorso. L'elezione è stata accolta con favore dagli addetti ai lavori, che vedono in questa nomina un'opportunità per rafforzare il ruolo della Lega nel panorama nazionale.

Il profilo e la visione di Claudio Durigon

Claudio Durigon, noto per il suo impegno nel mondo sportivo e istituzionale, ha dichiarato di accogliere il nuovo incarico «con grande umiltà e senso di responsabilità». La sua esperienza e la conoscenza delle dinamiche organizzative sono fondamentali per affrontare le sfide future della Lega Pallavolo Serie A. Durigon ha espresso la volontà di lavorare in sinergia con tutte le componenti del movimento, puntando a consolidare i risultati e a promuovere iniziative di sviluppo.

Il contesto della Lega Pallavolo Serie A

La Lega Pallavolo Serie A maschile è uno degli organismi più rappresentativi del volley italiano, gestendo i principali campionati nazionali. Negli ultimi anni, la Lega ha promosso numerose iniziative per la crescita del movimento, sia a livello sportivo che organizzativo. L'arrivo di Durigon alla presidenza è visto come un segnale di continuità e di apertura verso nuove prospettive, in un contesto che richiede innovazione e dialogo con tutte le realtà coinvolte. La sua guida sarà cruciale per le evoluzioni future del volley italiano.