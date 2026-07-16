Negli ultimi cinque anni, la città di Torino è diventata indissolubilmente legata alle Nitto ATP Finals, un evento di risonanza mondiale che ha saputo rafforzare la propria identità internazionale. A sottolinearlo è stato Andrea Gaudenzi, presidente dell'ATP, esprimendo grande soddisfazione per i risultati ottenuti e per la conferma della città piemontese come sede dell'importante appuntamento tennistico anche per il 2027.

Il successo crescente delle Nitto ATP Finals a Torino

L'evento di punta dell'ATP ha registrato una crescita costante e significativa nel capoluogo piemontese.

Gaudenzi ha evidenziato come le Finals abbiano attirato un pubblico globale sempre più vasto, offrendo una vetrina d'eccezione per i migliori giocatori del circuito e garantendo un'esperienza per i fan di livello mondiale. Questa affermazione è supportata da numeri record che testimoniano il successo dell'iniziativa: un montepremi senza precedenti, un'affluenza di pubblico eccezionale e un'audience televisiva in costante aumento. Tali risultati, ha precisato il presidente ATP, sono frutto della dedizione congiunta della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), della Città di Torino, dello sponsor principale Nitto e di tutti i partner coinvolti nell'organizzazione dell'evento.

Continuità e fiducia nel futuro dell'evento

La decisione di mantenere Torino come sede delle Nitto ATP Finals fino al 2027 rappresenta un chiaro segnale di continuità e fiducia nel percorso intrapreso. Gaudenzi ha espresso il proprio compiacimento per la possibilità di "continuare a consolidare insieme questo percorso", ribadendo l'impegno a proseguire la collaborazione che ha portato a un successo così evidente. La conferma per i prossimi anni riflette l'ampio apprezzamento da parte degli organizzatori e degli sponsor principali, che riconoscono in Torino il luogo ideale per ospitare un torneo di tale prestigio e risonanza internazionale, consolidando ulteriormente il legame tra la città e il grande tennis mondiale.