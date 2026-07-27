I Golden State Warriors stanno ridefinendo le proprie strategie in vista di un futuro senza Stephen Curry, mentre i Miami Heat valutano l'inserimento di Klay Thompson come rinforzo di esperienza e tiro. Questi movimenti emergono in un mercato NBA dinamico, segnato dalla recente scelta di LeBron James di unirsi ai Philadelphia 76ers, evento che ha spinto diverse franchigie a ricalibrare i propri piani.

Il proprietario dei Warriors, Joe Lacob, ha espresso la volontà di costruire una squadra competitiva anche dopo l'era Curry. Lacob ha un interesse molto forte nel dimostrare cosa può fare questa organizzazione con Steph Curry e poi dopo di lui.

La dirigenza di Golden State, pur consapevole delle difficoltà, mira a mantenere la competitività anche in assenza della propria stella, nonostante la squadra sia reduce da una stagione conclusa con la partecipazione al Play-In.

Klay Thompson: il futuro e l'interesse dei Miami Heat

Parallelamente, i Miami Heat sono tra le squadre più attive sul mercato, con un interesse concreto per Klay Thompson, attualmente in forza ai Dallas Mavericks. Il nome di Thompson è stato accostato a Miami da settimane, indipendentemente dalla decisione di LeBron James. Il trentaseienne, pur avendo vissuto una stagione di transizione con minutaggio ridotto e una media punti in calo, resta un tiratore affidabile, qualità particolarmente preziosa per una squadra che punta a valorizzare le doti di Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo.

Thompson rappresenta una "opzione preferita" per Miami, che cerca esperienza e pericolosità dall'arco. Tuttavia, la sua situazione contrattuale complica eventuali scenari di buyout: i Mavericks, infatti, non hanno motivi finanziari per liberarlo senza una contropartita, a meno che Thompson non accetti una significativa riduzione dell'ingaggio. La soluzione più probabile resta quindi una possibile trade.

Strategie di mercato e i prossimi passi delle franchigie

Oltre a Thompson, i Miami Heat sono stati collegati ad altri ex All-Star come DeMar DeRozan e Bradley Beal, a conferma della volontà di rafforzare il roster attorno al nuovo asset principale. Nel frattempo, i Warriors valutano se puntare su giovani talenti o tentare l'assalto a nomi come Trey Murphy III o Michael Porter Jr.

, pur sapendo che queste mosse difficilmente li proietterebbero ai vertici della Western Conference.

La situazione di Klay Thompson resta uno dei temi caldi di questa fase di mercato: la sua esperienza e la sua capacità di incidere dalla lunga distanza lo rendono un profilo ambito, ma la sua permanenza a Dallas dipenderà dalle strategie dei Mavericks e dalla disponibilità del giocatore ad accettare eventuali condizioni economiche differenti. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Thompson vestirà la maglia degli Heat o resterà in Texas.