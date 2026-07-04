Il torneo di Wimbledon entra nel vivo con la settima giornata, che segna l'inizio degli ottavi di finale. Il programma è ricco di incontri di grande interesse, con i principali protagonisti del circuito pronti a scendere in campo sui campi dell'All England Club.

Sul Centre Court, dalle 13:30, si aprirà con il singolare maschile tra Roman Safiullin e Novak Djokovic (n. 7). Seguirà il singolare femminile con la sfida tra Aryna Sabalenka (n. 1) e la giapponese Naomi Osaka (n. 14). Il campo centrale si chiuderà con l'incontro tra l'italiano Jannik Sinner (n.

1 maschile) e il giapponese Shintaro Mochizuki.

Il programma sui campi secondari

Sul No.1 Court, dalle 13:00, si affronteranno per il quarto turno femminile Jessica Pegula (n. 4) e Iva Jovic (n. 16). A seguire, il match maschile vedrà contrapporsi Felix Auger-Aliassime (n. 3) e Alejandro Davidovich Fokina (n. 22). La sessione proseguirà con un'altra sfida femminile tra Belinda Bencic (n. 11) e Coco Gauff (n. 7).

Il programma del No.2 Court prenderà il via alle 11:00 con il terzo turno del doppio maschile: le prime teste di serie Harri Heliovaara e Henry Patten sfideranno Adam Pavlasek e Patrik Rikl. Non prima delle 12:30, spazio al singolare femminile con Karolina Muchova (n. 10) opposta a Barbora Krejcikova.

A chiudere la giornata su questo campo sarà il singolare maschile tra Hubert Hurkacz e Jan-Lennard Struff.

Le sfide più attese

La presenza di Novak Djokovic e Jannik Sinner sul campo centrale catalizza l'attenzione, così come la sfida tra Aryna Sabalenka e Naomi Osaka, che promette spettacolo ed equilibrio. Nel tabellone femminile, anche Coco Gauff e Jessica Pegula sono chiamate a confermare il loro valore in incontri che si preannunciano combattuti. Nel doppio maschile, i favoriti Heliovaara e Patten si misureranno contro la coppia ceca Pavlasek-Rikl.

La settima giornata di Wimbledon si preannuncia ricca di emozioni, con i migliori tennisti e le migliori tenniste del mondo pronti a contendersi l'accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo.