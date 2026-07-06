Il tennista Jannik Sinner, numero uno del mondo, ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon 2026 e, dopo il convincente successo contro Shintaro Mochizuki, ha affrontato in conferenza stampa le crescenti preoccupazioni legate all’ondata di calore che sta interessando la capitale britannica. L'azzurro ha risposto con la sua consueta ironia e una palpabile sicurezza, smorzando le ansie sul calendario e le condizioni climatiche. “Sembra che tu conosca il programma meglio di me”, ha dichiarato Sinner, aggiungendo: “Non so quando mi metteranno in campo, ma per me va bene comunque.

Mi sento preparato, abbiamo fatto una buona preparazione”.

Il clima torrido che ha caratterizzato la settimana ha comprensibilmente suscitato timori tra i tifosi, soprattutto alla luce del malessere che Sinner aveva accusato in passato al Roland Garros. Tuttavia, il campione azzurro ha voluto rassicurare tutti con fermezza: “Tutto ciò che è successo in passato è già alle nostre spalle. Ora vediamo se abbiamo trovato una soluzione. Altrimenti, continuiamo a lavorare per la prossima volta”. Una dichiarazione che riflette la sua fiducia nel lavoro svolto e nella capacità di gestire le condizioni avverse.

L'allarme caldo a Wimbledon 2026

L'edizione 2026 di Wimbledon sta vivendo una fase caratterizzata da temperature elevate, con un’ondata di calore che potrebbe effettivamente influire in modo significativo sulle condizioni di gioco.

I sostenitori del tennista italiano, memori del colpo di calore che aveva costretto Sinner all’eliminazione al Roland Garros, hanno espresso una legittima preoccupazione per la sua tenuta fisica sull’erba londinese, un terreno di gioco che richiede un dispendio energetico notevole.

Le previsioni meteo per la prossima settimana a Londra indicano un’ulteriore intensificazione delle temperature, con condizioni definite “estreme” e paragonabili a quelle vissute lo scorso maggio a Parigi. Questo scenario ha alimentato il dibattito sulla possibile ripetizione dei problemi fisici accusati da Sinner al Roland Garros, dove un colpo di calore lo aveva costretto al ritiro al secondo turno, un evento che ha lasciato il segno.

Nonostante le previsioni e le memorie del passato, Sinner ha ribadito con chiarezza che gli eventi trascorsi sono ormai alle spalle. L’obiettivo primario è concentrarsi sul presente e sulle sfide immediate, confidando pienamente nella meticolosa preparazione fisica e mentale effettuata per affrontare al meglio le partite che lo attendono sull’erba londinese, dimostrando una determinazione incrollabile e una grande professionalità.