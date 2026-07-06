Il SSC Napoli inaugura ufficialmente la stagione del suo Centenario, un anno ricco di iniziative all'insegna del motto “Pe’ cient’anne”, che celebra il passato glorioso e proietta il club verso il futuro. Il racconto di questa speciale ricorrenza prende il via con la presentazione della nuova maglia Home 2026/27, svelata nella suggestiva cornice della Panorama Lounge a bordo della MSC World Europa.

La nuova divisa, che accompagnerà la squadra per tutta la stagione, è stata presentata attraverso un video hero emozionale, capace di unire luoghi iconici e il profondo senso di appartenenza.

Le riprese si snodano dal maestoso Vesuvio a Posillipo, attraversando il cuore pulsante del centro storico fino al campo dello Scugnizzo Liberato, creando un forte legame visivo con l'identità partenopea.

La Nuova Maglia Home: Storia, Simboli e Innovazione

Realizzata per il sesto anno consecutivo in collaborazione con EA7, la nuova maglia Home è il frutto di un progetto creativo sviluppato in sinergia con Valentina De Laurentiis e il suo team. Questa divisa è l'espressione centrale dell'identità del Centenario, nata dalla memoria collettiva dei tifosi azzurri e ispirata a una delle maglie più iconiche della storia del Club: quella del primo Scudetto.

Da questa ispirazione nasce il “Centenary Blue”, una tonalità inedita che reinterpreta l'azzurro tradizionale in chiave contemporanea, mentre il tessuto tecnico richiama nella trama la storica lanetta degli anni Ottanta.

Sulla maglia trovano spazio anche i loghi dei partner: MSC (Main Partner fino al 2029), Sorgesana (Back-of-Shirt Partner) e DongFeng (Sleeve Partner fino al 2029).

Il cuore del progetto è il crest celebrativo posizionato sul petto, un simbolo unico che racchiude cento anni di Napoli. Torna a far parte dell'ecosistema visivo azzurro il Corsiero del Sole, primo simbolo del Club e antico emblema della città, metafora visiva della passione impetuosa del popolo partenopeo. Accanto al Corsiero, il crest include il numero 100, il simbolo dell'infinito e l'attuale logo SSC Napoli: quattro elementi che tengono insieme le origini, il presente e il futuro del Club.

Non manca un dettaglio esclusivo riservato ai tifosi: il retro collo personalizzato con la scritta “Partenopei” e la tecnologia NFC integrata nella patch “Authentic”, che apre l'accesso a contenuti esclusivi dedicati al mondo Napoli, rafforzando il senso di appartenenza e la connessione con la squadra.

Il Centenario: Un Programma Ricco di Eventi e Collaborazioni

Valentina De Laurentiis, Board Member e Style designer di SSC Napoli, ha commentato la creazione della maglia: “Quando abbiamo immaginato la maglia del Centenario, volevamo custodire un’emozione. Siamo partiti dalla memoria dei tifosi, reinterpretando in chiave contemporanea l’azzurro del primo Scudetto e il richiamo alla lanetta degli anni Ottanta. Il crest celebrativo racchiude passato, presente e futuro: per noi non è una semplice maglia, ma un pezzo di Napoli da tramandare”.

La maglia Home è solo il primo capitolo di un Centenario che si preannuncia ricco di appuntamenti. Il 10 luglio prenderà il via la campagna abbonamenti e, nel corso del precampionato, saranno svelate le divise Away e Third.

Durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, i tifosi potranno ripercorrere la memoria del Club attraverso installazioni speciali allestite nei Fan Village, realizzate in collaborazione con Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner della SSC Napoli.

Il percorso celebrativo proseguirà il 1° agosto con un grande evento nel cuore di Napoli, che vedrà protagonisti i tifosi insieme ad alcune leggende della storia azzurra. Successivamente, gli appuntamenti si estenderanno oltre i confini cittadini, con iniziative internazionali dedicate ai sostenitori partenopei nel mondo. In autunno, è atteso il primo film dedicato alla storia di SSC Napoli, dagli albori ai giorni nostri. Infine, il Centenario sarà arricchito da una prestigiosa collaborazione culturale con Treccani: l'Istituto della Enciclopedia Italiana, che nel 2025 ha celebrato anch'esso i suoi 100 anni, dedicherà per la prima volta nella sua storia una pubblicazione a un club calcistico, sottolineando l'importanza e il valore storico del SSC Napoli.