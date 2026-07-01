La campionessa del Roland Garros e numero cinque del mondo, Mirra Andreeva, è stata inaspettatamente eliminata al secondo turno del torneo di Wimbledon. La giovane tennista russa ha ceduto il passo alla ceca Barbora Krejcikova, attuale numero trentotto del ranking mondiale, in un match combattuto conclusosi con il punteggio di 4‑6, 7‑5, 6‑4.

L'incontro, disputatosi sul prestigioso campo centrale del torneo londinese, ha segnato per la diciannovenne Andreeva la prima uscita anzitempo da un Grande Slam dal lontano US Open del 2024. Questa sconfitta arriva dopo un periodo non particolarmente brillante sull'erba, culminato con un'unica partita di preparazione persa a Bad Homburg.

Il percorso nel match e la reazione di Andreeva

Andreeva ha iniziato la partita con determinazione, aggiudicandosi il primo set per 6-4. Tuttavia, la reazione di Krejcikova non si è fatta attendere. La tennista ceca ha saputo ribaltare le sorti dell'incontro, lottando strenuamente nel secondo set e riuscendo a vincerlo con un serrato 7-5. Nel terzo e decisivo set, Krejcikova ha completato la sua rimonta trionfando per 6-4, garantendosi così l'accesso al turno successivo del prestigioso torneo. Il match si è protratto per due ore e quarantasette minuti, evidenziando la strenua battaglia tra le due atlete.

La ceca, già campionessa a Wimbledon nel 2024, ha dimostrato di aver ritrovato la piena fiducia e un'ottima forma sul prato londinese.

Ha saputo sfruttare le evidenti difficoltà della giovane russa nell'adattarsi al cambio di superficie, passando dalla terra battuta all'erba. La sconfitta di Andreeva sembra confermare una tendenza ricorrente: spesso la vincitrice del Roland Garros fatica a superare la prima settimana di Wimbledon.

La frustrazione di Andreeva per l'esito del match è stata palpabile. Al termine dell'incontro, la tennista russa ha lanciato la racchetta con veemenza verso il suo angolo, rischiando di colpire un raccattapalle. Rivolgendosi al suo team, guidato da Conchita Martínez, ha pronunciato la frase lapidaria: “I quit”.

Dall'altra parte, Barbora Krejcikova ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria: “È stata una partita molto difficile, ma sono davvero felice di aver potuto offrire un grande spettacolo.

Ho lottato fino all’ultimo punto. Sono estremamente orgogliosa di aver vinto su questa splendida pista Centrale, la migliore del mondo”.

Altri risultati dal torneo

Nel frattempo, la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, ha proseguito il suo cammino nel torneo, conquistando la sua seconda vittoria consecutiva in due set. Sabalenka ha superato l'americana McCartney Kessler, numero cinquantasette del ranking, con il punteggio di 6‑1, 7‑6 (11‑9). Nonostante il risultato finale, Sabalenka ha dovuto affrontare un momento di difficoltà nel secondo set, trovandosi sotto per 5‑2. Tuttavia, ha saputo reagire con un decisivo contro-break e ha chiuso l'incontro al terzo match point, grazie a un potente dritto vincente.