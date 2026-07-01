Un inizio di torneo entusiasmante per il tennis italiano a Wimbledon, con Flavio Cobolli che si è assicurato il passaggio al secondo turno e la coppia di doppio formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori che ha esordito con una vittoria convincente. Entrambi i successi segnano un passo importante sui prestigiosi campi in erba di Londra.

Cobolli ha dimostrato tenacia e determinazione, superando l'argentino Mariano Navone in un match combattuto e ripreso dopo un'interruzione. La coppia Bolelli-Vavassori, invece, ha mostrato la propria esperienza nel doppio, superando un ostacolo iniziale con autorità.

Il trionfo di Flavio Cobolli sul campo

Flavio Cobolli ha conquistato un posto nel secondo turno del torneo di Wimbledon, imponendosi in quattro set sull’argentino Mariano Navone. La partita, iniziata ieri e interrotta per oscurità, è stata ripresa nella giornata odierna con Cobolli in vantaggio per due set a uno (1-6, 7-6, 6-3). Il giovane tennista romano ha saputo mantenere la concentrazione, chiudendo il confronto con un quarto set al cardiopalma, vinto al tie-break per 10-8. Questa vittoria gli garantisce l'accesso al turno successivo, dove affronterà l’australiano James Duckworth. La sua performance, caratterizzata da una rimonta dopo aver perso il primo set, evidenzia una notevole capacità di reazione e adattamento alle difficoltà del match.

Il percorso di Cobolli a Wimbledon è iniziato con una prova di forza, superando un avversario ostico e gestendo la pressione di una partita spalmata su due giorni. La sua abilità nel vincere due tie-break consecutivi, inclusa la chiusura decisiva del quarto set, sottolinea la sua resilienza e la sua preparazione per affrontare le sfide del torneo.

Esordio vincente per Bolelli e Vavassori nel doppio

Anche nel doppio maschile, l'Italia ha festeggiato un esordio positivo grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia azzurra ha superato i britannici Jones e Paris, wild card del torneo, in due set netti con il punteggio di 6-4, 6-3. Questa vittoria è particolarmente significativa per Bolelli e Vavassori, che in passato non erano mai riusciti a spingersi oltre il secondo turno a Londra.

Il successo contro Jones e Paris, che si erano distinti come campioni a Birmingham alla vigilia dei Championships, è arrivato dopo un'ora esatta di gioco, a dimostrazione della loro efficacia e coordinazione sul campo.

Il team azzurro ha mostrato grande cinismo nei momenti cruciali della partita, sfruttando la propria esperienza per imporsi con autorità. La capacità di gestire i punti chiave e di capitalizzare le opportunità ha permesso a Bolelli e Vavassori di avanzare al secondo turno, un traguardo che sperano di superare in questa edizione di Wimbledon, puntando a un cammino più lungo nel prestigioso torneo.