I due tennisti italiani, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale di Wimbledon, proseguendo la loro brillante corsa sull'erba londinese. Entrambi hanno superato gli ottavi di finale con prestazioni convincenti, confermando l'ottimo momento del tennis azzurro nei prestigiosi campi dell'All England Club.

Flavio Cobolli, nona testa di serie del torneo, ha ottenuto una vittoria di rilievo contro l'australiano Alex De Minaur, quinta testa di serie. L'azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 7‑5, 7‑6, 6‑3, al termine di una sfida durata due ore e mezza.

Nonostante De Minaur avesse vinto entrambi i precedenti incontri, il tennista romano ha saputo ribaltare i pronostici, mostrando grande solidità nei turni di servizio e determinazione nei punti decisivi. Per Cobolli, questo successo rappresenta la seconda volta in carriera che raggiunge i quarti di finale a Wimbledon.

Anche Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, ha staccato il pass per i quarti. L'azzurra ha superato la filippina Alexandra Eala, testa di serie numero 29, con il punteggio di 6‑4, 4‑6, 6‑3. Paolini ha dimostrato resilienza, reagendo dopo aver perso il secondo set e trovando le energie necessarie per imporsi nel terzo e decisivo parziale. Eala, reduce da una vittoria di prestigio contro Iga Swiatek e vincitrice dell'unico precedente tra le due a Dubai, ha rappresentato una sfida impegnativa, ma la tennista italiana ha prevalso grazie a una maggiore continuità nei momenti cruciali.

Il programma degli ottavi e le altre sfide

La giornata di Wimbledon ha visto svolgersi anche altri incontri di grande interesse. Sul prestigioso Centre Court, oltre alla sfida vinta da Paolini, sono scesi in campo Grigor Dimitrov e Arthur Fery, entrambi ammessi al tabellone grazie a una wild card. Successivamente, si è disputata la partita tra Alexander Zverev, seconda testa di serie, e il ceco Jiri Lehecka. Sul Campo 1, dopo la vittoria di Cobolli, gli appassionati hanno assistito all'ottavo di finale maschile tra Taylor Fritz e Alexander Bublik, un match che si preannunciava incerto dati i precedenti in perfetta parità.

Il torneo prosegue con grande entusiasmo da parte del pubblico italiano, che segue con attenzione le prestazioni dei due azzurri.

Tutti gli incontri di Wimbledon sono trasmessi in diretta sui canali Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Now, garantendo agli appassionati di non perdere nemmeno un momento delle sfide dei protagonisti.