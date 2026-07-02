L'erba dell'All England Club di Londra si prepara a ospitare una sfida cruciale per il prosieguo del torneo di Wimbledon. Alejandro Davidovich Fokina, giocatore in grande ascesa, affronterà l'esperto ungherese Marton Fucsovics in un match valido per i sedicesimi di finale del singolare maschile. L'incontro è in programma per venerdì 3 luglio, con orario d'inizio fissato per le 10:00 del mattino. Un posto negli ottavi di finale di uno dei quattro tornei più prestigiosi del circuito è in palio. Entrambi i giocatori arrivano a questo appuntamento dopo aver superato i primi due turni, ma con percorsi e stati di forma differenti, rendendo il confronto un interessante scontro di stili e condizioni fisiche sull'impegnativa superficie verde.

Davidovich Fokina nettamente favorito sulle quote

Le quote proposte dai principali bookmaker indicano Alejandro Davidovich Fokina come favorito. La lavagna di Betfair, ad esempio, assegna una quota di 1.30 per la vittoria dello spagnolo, mentre un'eventuale affermazione di Marton Fucsovics è quotata a 3.40. Questo divario si spiega non solo con la differenza di ranking, ma soprattutto con le prestazioni offerte nel turno precedente. Lo spagnolo ha impressionato per solidità e rapidità, mentre l'ungherese ha lottato più a lungo e con maggiore fatica. Il pronostico pende dunque dalla parte di Davidovich Fokina.

Due percorsi differenti al turno precedente

I numeri raccontano lo stato di forma con cui i due atleti si presentano a questa sfida.

Alejandro Davidovich Fokina arriva dal successo per 3-0 contro Fabian Marozsan, partita dominata. La sua performance al servizio è stata quasi impeccabile: 9 ace e un solo doppio fallo. Ha messo in campo il 63% di prime, vincendo l'83% dei punti con la prima di servizio e il 71% con la seconda. Ha concesso una sola palla break, prontamente annullata. In risposta, lo spagnolo è stato cinico, convertendo 6 delle 9 palle break a sua disposizione. Il rapporto tra vincenti (29) e errori non forzati (15) è eccellente. Impressionante anche il dato a rete, con il 92% di punti vinti (11 su 12), e la breve distanza percorsa (1097 metri), che gli ha permesso di conservare energie.

Il cammino di Marton Fucsovics è stato, al contrario, una maratona.

Per superare Learner Tien, ha avuto bisogno di quattro set. Le sue statistiche evidenziano un match più dispendioso e meno controllato. Sebbene abbia messo a segno 7 ace, ha commesso 8 doppi falli. Le percentuali di punti vinti con la prima (67%) e la seconda (53%) sono state significativamente più basse rispetto a quelle del suo avversario. L'ungherese ha dovuto fronteggiare 18 palle break, salvandone 14. Il dato preoccupante è l'elevato numero di errori non forzati, 50, a fronte di 41 vincenti. Questa statistica, unita all'enorme distanza percorsa (3422 metri), suggerisce che Fucsovics potrebbe arrivare all'incontro in condizioni fisiche non ottimali.

Ranking ATP e precedenti: un divario netto in classifica

La classifica mondiale ATP sottolinea la differenza di status attuale tra i due giocatori. Alejandro Davidovich Fokina occupa la posizione numero 23 del ranking, con 2060 punti, e il suo trend è in crescita. Dall'altra parte della rete, Marton Fucsovics si trova alla posizione numero 76 con 781 punti, con un ranking stabile. Il divario di oltre 50 posizioni e quasi 1300 punti è un indicatore significativo del momento di carriera che i due stanno vivendo. Davidovich Fokina è nel pieno della sua ascesa, mentre Fucsovics cerca di mantenere un livello competitivo per restare nel circuito maggiore. I precedenti tra i due, non forniti, possono sempre rappresentare un fattore, ma la forma espressa sull'erba di Wimbledon e la differente condizione fisica sembrano avere un peso specifico maggiore.

La sfida si preannuncia come un interessante contrasto di stili e di energie. Da una parte, la freschezza atletica, l'esplosività e la completezza tecnica di Davidovich Fokina, capace di variare il gioco. Dall'altra, la solidità, la potenza e l'incredibile spirito combattivo di Marton Fucsovics. Per l'ungherese sarà fondamentale servire con maggiore continuità e provare a trascinare lo spagnolo in scambi lunghi. Per Davidovich Fokina, la chiave sarà mantenere l'efficienza al servizio e continuare a essere aggressivo per abbreviare i punti, sfruttando il prevedibile calo fisico del suo avversario. L'esito del match dipenderà molto da chi riuscirà a imporre il proprio ritmo fin dai primi game, con lo spagnolo che parte con i favori del pronostico per un approdo agli ottavi di finale.