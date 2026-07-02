Dave Dombrowski, presidente delle operazioni dei Philadelphia Phillies, si prepara a un ruolo da protagonista in vista della prossima trade deadline della Major League Baseball. La squadra, dopo un avvio di stagione difficile, ha mostrato una notevole ripresa e ora si trova a soli 2,5 partite dalla vetta della National League East, con un record di 48 vittorie e 38 sconfitte. Questo scenario ha spinto la dirigenza a valutare mosse importanti per rafforzare il roster, in particolare nei reparti di esterni e lanciatori.

La strategia dei Phillies punta a colmare le lacune nella rosa, con particolare attenzione a possibili innesti tra gli esterni e nel monte di lancio.

Tra i nomi accostati alla franchigia figurano Taylor Ward, esterno dei Baltimore Orioles, e Jo Adell dei Los Angeles Angels. Ward, trentaduenne in scadenza di contratto, rappresenta una delle opzioni più concrete, mentre Adell è considerato un'alternativa di prospettiva. Queste saranno solo alcune delle possibilità che Dombrowski, il general manager Preston Mattingly e il resto della dirigenza prenderanno in considerazione nelle prossime settimane.

L'approccio aggressivo di Dombrowski sul mercato

La reputazione di Dombrowski come dirigente deciso e pronto a rischiare è ben nota nell'ambiente MLB. Si prevede che questo sarà l'anno in cui Dombrowski sarà aggressivo sul mercato. La volontà di puntare su profili di alto livello potrebbe consentire ai Phillies di superare i rivali di divisione e consolidare le ambizioni di una lunga corsa nei playoff.

L'obiettivo dichiarato è quello di aggiungere almeno un esterno e un lanciatore di qualità, elementi ritenuti fondamentali per completare una squadra già competitiva.

La storia recente della franchigia mostra come le mosse di mercato abbiano già portato risultati: negli ultimi anni sono arrivati giocatori come Jhoan Duran e Brandon Marsh, che hanno contribuito in modo significativo. Ora, con la finestra di mercato alle porte, i Phillies valutano anche profili come Byron Buxton, Matt Chapman, Aroldis Chapman e Jarren Duran, pur consapevoli delle difficoltà legate a costi e clausole contrattuali.

Prospettive e scenari per la deadline

Il clima che si respira tra i tifosi e all'interno della società è quello di una squadra pronta a investire per puntare in alto.

Se i Phillies vorranno davvero essere aggressivi entro la deadline, allora un colpo come Buxton, o un giocatore di quel calibro, sarebbe la mossa giusta. La dirigenza, guidata da Dombrowski, sembra intenzionata a non lasciarsi sfuggire l'occasione di rafforzare ulteriormente il gruppo, sfruttando il momento positivo e la possibilità di competere per il titolo.

Con la scadenza del mercato fissata per il 3 agosto, le prossime settimane saranno decisive per capire quali strategie adotteranno i Phillies e quali saranno i nomi destinati a vestire la maglia della franchigia di Philadelphia nella seconda parte della stagione.