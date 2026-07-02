L'erba di Wimbledon ospita una sfida di grande interesse per i sedicesimi di finale del torneo maschile: il polacco Hubert Hurkacz contro l'americano Tommy Paul. In palio c'è un posto negli ottavi di finale di uno degli Slam più ambiti del circuito. L'appuntamento è fissato per venerdì 3 luglio, con inizio previsto alle ore 10:00. Il palcoscenico è quello iconico dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Questo match è atteso perché mette di fronte due stili di gioco differenti su una superficie che esalta le qualità di entrambi, promettendo spettacolo e incertezza.

Paul favorito sull'erba di Wimbledon: i numeri del match

Le quote proposte dai principali bookmaker indicano un chiaro favorito per la vittoria finale. Sia 10Bet che Betfair concordano nell'indicare Tommy Paul come il giocatore con maggiori probabilità di successo, con una quota di 1.53. La vittoria di Hubert Hurkacz è considerata meno probabile, con una quota che oscilla tra il 2.40 di 10Bet e il 2.50 di Betfair. Questo divario riflette la differenza di ranking e la maggiore continuità di rendimento mostrata da Paul. Tuttavia, Hurkacz è un giocatore temibile sull'erba, superficie sulla quale il suo servizio può fare la differenza.

Hurkacz, il servizio come arma: i dati del primo turno

Hubert Hurkacz, nella sua vittoria contro Sebastian Ofner, ha messo in mostra la sua arma principale: il servizio.

Con 16 ace e una notevole velocità media della prima di servizio di 210 km/h, ha dominato i suoi turni di battuta, vincendo l'88% di punti con la prima. Emerge una potenziale vulnerabilità sulla seconda di servizio, con solo il 41% di punti vinti, un dato che Paul cercherà di sfruttare. Il rapporto tra vincenti (33) ed errori non forzati (14) è eccellente.

Paul, aggressività e solidità: l'analisi della sua vittoria

Tommy Paul ha liquidato Soonwoo Kwon con una prestazione convincente. L'americano ha messo a segno 19 ace, commettendo un solo doppio fallo. Paul ha mostrato un equilibrio notevole tra prima e seconda di servizio, vincendo rispettivamente il 79% e il 59% dei punti. Il suo approccio è stato aggressivo, con 43 colpi vincenti a fronte di 23 errori non forzati.

Paul ha cercato più spesso la soluzione di potenza e ha dimostrato maggiore efficacia in risposta, convertendo 4 su 8 palle break. La distanza percorsa (1764 metri contro i 1658 di Hurkacz) suggerisce una maggiore tenuta fisica.

Ranking ATP: il divario tra i due

La classifica mondiale ATP offre una fotografia chiara delle stagioni dei due giocatori. L'americano occupa la posizione numero 25 del ranking, con 1925 punti. La situazione di Hubert Hurkacz è diversa: il polacco si trova alla posizione numero 96 con 665 punti. Questa enorme differenza di 71 posizioni nel ranking ATP è il fattore che più di ogni altro indirizza le quote, ma nasconde le insidie di una partita secca su una superficie atipica come l'erba.

La sfida si preannuncia come un duello tattico. Da un lato, la potenza del servizio di Hurkacz, che cercherà di abbreviare gli scambi. Dall'altro, la completezza e l'aggressività da fondo di Tommy Paul, che proverà a disinnescare la battuta del polacco per trascinarlo in una battaglia fisica. La capacità di Paul di rispondere efficacemente, soprattutto sulla seconda di servizio di Hurkacz, potrebbe essere l'elemento chiave per confermare il pronostico che lo vede favorito per l'accesso agli ottavi di finale.