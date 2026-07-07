Il torneo di Wimbledon entra nel vivo con i quarti di finale maschili. Oggi, martedì 7 luglio 2026, sul campo centrale si affrontano il serbo Novak Djokovic, sette volte vincitore sull’erba londinese, e il canadese Félix Auger‑Aliassime. L'obiettivo è un posto in semifinale.

Djokovic, numero otto del mondo, ha superato agli ottavi il russo Roman Safiullin. Auger‑Aliassime, numero quattro del ranking ATP, ha avuto la meglio sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in una maratona al quinto set. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali SkySport e in streaming su SkyGo e NOW.

Il vincitore affronterà venerdì, sul campo centrale, il numero uno del mondo Jannik Sinner.

La sfida dei quarti

Il confronto tra Djokovic e Auger‑Aliassime si svolge sul campo centrale di Wimbledon. Djokovic punta a proseguire il suo cammino verso il titolo. Il canadese mira a migliorare il suo miglior risultato nel torneo, cercando le semifinali.

Percorsi e record

Félix Auger‑Aliassime ha raggiunto i quarti di finale dopo una battaglia contro Davidovich Fokina, vinta 6‑7(4), 7‑6(6), 6‑3, 6‑7(2), 6‑1. È la seconda volta che il canadese raggiunge questo traguardo a Wimbledon, eguagliando il suo miglior risultato nel torneo. È il terzo canadese nella storia, uomo o donna, a raggiungere più volte i quarti di finale a Wimbledon, dopo Milos Raonic e Robert Powell.

Novak Djokovic ha ottenuto la sua 106ª vittoria a Wimbledon, superando il record di Roger Federer per il maggior numero di successi nel torneo maschile. Con questo risultato, ha raggiunto per la diciassettesima volta i quarti di finale sull’erba londinese.