I riflettori di Wimbledon si accendono su Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, i due tennisti italiani pronti a scendere in campo per gli ottavi di finale. L'appuntamento è per lunedì 6 luglio, una giornata cruciale per il loro percorso nel prestigioso torneo londinese.

Flavio Cobolli affronterà l'australiano Alex De Minaur. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming. L'azzurro arriva a questo turno dopo aver superato un combattuto terzo turno contro Khachanov, un incontro risolto al quinto set, dimostrando grande tenacia. De Minaur, dal canto suo, ha mostrato una forma eccellente, approdando agli ottavi grazie a un agevole successo sull'americano Svajda.

Le sfide in programma

Oltre a Cobolli, sarà protagonista anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra scenderà in campo alle ore 14.30 per affrontare la filippina Alexandra Eala. Paolini, attualmente numero 17 del mondo, dovrà misurarsi con la 21enne Eala, autrice di una vera e propria impresa nel turno precedente, dove ha sorpreso ed eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek, dimostrando di essere una giocatrice da non sottovalutare e con un futuro promettente.

Il percorso degli azzurri a Wimbledon

Il programma di lunedì 6 luglio vedrà dunque la presenza di Cobolli e Paolini nella seconda giornata dedicata agli ottavi di finale dei Championships. Per Flavio Cobolli, la sfida contro De Minaur rappresenta un'occasione per difendere il risultato ottenuto lo scorso anno, contro un avversario che in questa edizione del torneo ha concesso finora un solo set, evidenziando la sua solidità.

Jasmine Paolini, invece, torna negli ottavi dopo aver impressionato nel turno precedente, travolgendo Maria Sakkari con un netto 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco, confermando il suo ottimo stato di forma e le sue ambizioni nel prestigioso torneo londinese.