Un quarto di finale storico si profila a Wimbledon: Jessica Pegula e Coco Gauff si affronteranno in una sfida tutta statunitense, la prima tra due teste di serie Top 10 nel singolare femminile dal 2009, quando le sorelle Serena e Venus Williams si contesero la finale. Questo attesissimo confronto segna anche il loro primo incontro in un torneo del Grande Slam, con entrambe le giocatrici che hanno espresso grande entusiasmo per l'occasione.

Pegula e Gauff vantano un passato significativo insieme: hanno giocato in coppia alle Olimpiadi e nei Grand Slam, raggiungendo anche la vetta del ranking mondiale di doppio.

In singolare si sono già affrontate otto volte, ma mai in un Major. Questo nono incontro assume un peso particolare, poiché mette in palio per entrambe la possibilità di accedere alla loro prima semifinale a Wimbledon.

Il percorso delle due americane

Jessica Pegula arriva a questo appuntamento con un impressionante record contro le connazionali: otto vittorie su otto incontri nel 2026 e diciannove successi nelle ultime venti sfide contro altre americane. Anche Coco Gauff si presenta imbattuta contro avversarie statunitensi in questa stagione, con sei vittorie su sei. Dopo aver superato Iva Jovic in tre set, Pegula ha elogiato la varietà e la forza del movimento femminile americano: “C’è una vasta gamma di noi...

e poi c’è Coco, ancora giovanissima ma già così esperta e affermata, una grande campionessa”.

Pegula ha inoltre evidenziato lo spirito di squadra e la motivazione reciproca che caratterizzano le tenniste americane: “È divertente supportarsi e spingersi a vicenda. Ci alleniamo spesso insieme e desideriamo questi incontri”. Interrogata sulla possibilità di affrontare Gauff, Pegula ha espresso il desiderio di un “confronto tutto americano”, sottolineando l'orgoglio per il suo Paese.

Gauff: la svolta e la preparazione alla sfida

Coco Gauff ha conquistato il suo primo quarto di finale a Wimbledon, superando Belinda Bencic in rimonta con un 4-6, 6-3, 6-4. In precedenza, Gauff non era mai riuscita a superare il quarto turno nel torneo londinese, registrando tre sconfitte e sei set persi consecutivamente.

La vittoria su Bencic è giunta dopo oltre due ore di gioco, decidendosi poco prima del limite orario delle 23:00 locali. Gauff ha descritto il finale come “il più drammatico”, ammettendo di aver sentito la pressione di “correre contro il tempo” per la prima volta in carriera.

Gauff, con un bilancio di una vittoria e una sconfitta sull'erba contro Pegula, ritiene che le recenti sfide contro Bencic e Claire Liu l'abbiano preparata per il prossimo impegno: “Sarà la terza avversaria di fila che gioca piatto. È sempre un'avversaria difficile, molto costante e capace di giocare anche in modo aggressivo. Dovrò restare concentrata dall'inizio alla fine”.

Entrambe le giocatrici sono ora a un passo dalla loro prima semifinale a Wimbledon, pronte a scrivere una nuova pagina nella storia del tennis americano.