Coco Gauff ha inaugurato la sua campagna a Wimbledon con una vittoria dominante, superando la tedesca Tamara Korpatsch per 6-2, 6-1 in soli 54 minuti. L'incontro del primo giorno ha interrotto per la ventiduenne statunitense una serie di quattro sconfitte sull'erba, mostrando una chiara evoluzione nel suo gioco.

Gauff aveva espresso l'intenzione di essere più aggressiva al servizio per adattarsi alla superficie di Wimbledon, mantenendo la promessa. Ha vinto 23/26 punti con la prima (67%) e 9/13 con la seconda. Nessuna palla break concessa, solida a rete (14/16 punti).

"Mi sentivo in grado di colpire dove volevo, e ci abbiamo lavorato molto, sono felice dei progressi", ha affermato Gauff.

La fiducia nel servizio e la crescita

I miglioramenti al servizio, ha spiegato la tennista americana, sono frutto di un lavoro avviato già al Roland Garros. "Anche se sono stata brekkata spesso, sentivo di aver bisogno di quel torneo per fidarmi della costanza del mio servizio, e penso che me lo abbia dimostrato. Ora si tratta di fidarsi dell'aggressività", ha aggiunto: "A Berlino sono riuscita a fidarmi dell'aggressività, e ora sono qui".

Il successo contro Korpatsch la proietta al secondo turno, dove affronterà l’argentina Solana Sierra. Wimbledon è un torneo speciale per Gauff: nel 2019, a soli quindici anni, si rivelò al grande pubblico battendo Venus Williams al primo turno e raggiungendo gli ottavi di finale, la più giovane dal 1991.

È l'unico Slam in cui non ha mai superato gli ottavi.

Le prime sfide a Wimbledon

La giornata inaugurale ha visto le vittorie di Mirra Andreeva, Naomi Osaka e Aryna Sabalenka (su Teodora Kostovic). Tra gli uomini, Daniil Medvedev e Jannik Sinner hanno superato prove impegnative. Sorprese con le eliminazioni di Cam Norrie e Casper Ruud, e il ritiro di Jack Draper. L'avvio del torneo ha mescolato giovani promesse e campioni, preannunciando un'edizione ricca di emozioni.