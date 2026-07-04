Nel prestigioso tabellone femminile di Wimbledon, la metà alta si conferma come un vero e proprio epicentro di sfide di altissimo livello e incontri mozzafiato. Le protagoniste assolute di questa sezione, pronte a contendersi un ambito posto nei quarti di finale, sono nomi di spicco del tennis mondiale: Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Naomi Osaka.

Sabalenka trionfa su Ostapenko e si prepara alla sfida con Osaka

La numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria tempra e la sua inarrestabile determinazione.

Ha superato con autorità la temibile Jelena Ostapenko, conquistando l'accesso al quarto turno con un doppio 6‑4. Il match, durato un'ora e trentadue minuti, ha visto Sabalenka imporsi nonostante un tentativo di rimonta da parte dell'avversaria, in particolare nel secondo set. La bielorussa ha saputo mantenere il controllo, gestendo con maestria gli scambi più intensi e variando il suo gioco in modo efficace, riuscendo così a neutralizzare ogni potenziale pericolo nei momenti chiave. Questa vittoria le spalanca le porte a un confronto di enorme spessore: la sfida contro Naomi Osaka. La tennista giapponese, già quattro volte campionessa Slam, rappresenta un ostacolo formidabile e la posta in gioco è l'accesso agli ottavi di finale, un traguardo che entrambe le atlete ambiscono con grande forza e determinazione.

Gauff avanza con tenacia e incrocia Bencic

Nella stessa, agguerrita, sezione del tabellone, la giovane ma già affermata Coco Gauff, settima testa di serie, ha superato una prova impegnativa contro la connazionale Claire Liu. Il punteggio finale di 6‑3, 6‑7(5), 6‑2 testimonia la sua tenacia e la capacità di reagire dopo aver ceduto un combattuto tie-break nel secondo set. La sua abilità nel mantenere la concentrazione e nell'elevare il proprio livello di gioco nei momenti decisivi le ha permesso di raggiungere con merito il quarto turno. Ora, per un posto nei quarti, Gauff dovrà affrontare un'altra avversaria di calibro: Belinda Bencic, undicesima testa di serie e semifinalista nella scorsa edizione del torneo.

Si prospetta un incontro avvincente, dove l'esperienza e la precisione della svizzera si scontreranno con l'energia e la costante progressione della giovane statunitense, promettendo grande spettacolo.

Krejcikova in corsa per i quarti

A completare il quadro di questa entusiasmante metà alta del tabellone, la campionessa del 2024, Barbora Krejcikova, ha dimostrato la sua eccellente forma sconfiggendo Nikola Bartunkova con un convincente 6‑3, 7‑5. La sua prossima avversaria sarà la decima testa di serie, Karolina Muchova, in un altro incontro che promette scintille e grande tennis, consolidando ulteriormente il livello elevato di questa sezione.

Questi risultati non fanno che consolidare l'immagine della metà alta del tabellone come una delle sezioni più competitive, imprevedibili e attese dell'intero torneo di Wimbledon.

La presenza di giocatrici del calibro di Sabalenka, Gauff, Osaka e Krejcikova garantisce che la seconda settimana sarà ricca di emozioni, di sfide indimenticabili e di momenti di puro spettacolo tennistico, con ogni match che potrebbe riservare sorprese e ribaltamenti.