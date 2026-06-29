Jannik Sinner ha superato il primo turno di Wimbledon, accedendo alla fase successiva dopo un incontro più combattuto del previsto. Il numero uno al mondo ha affrontato il serbo Miomir Kecmanovic, attuale numero 50 del ranking ATP, imponendosi al quinto set in un match che ha messo a dura prova la sua resistenza fisica e mentale, rimontando due volte lo svantaggio.

La partita ha visto Sinner perdere il primo parziale con il punteggio di 4-6. L'azzurro ha reagito prontamente, aggiudicandosi il secondo set per 6-3. Tuttavia, nel terzo parziale, ha subito un'altra battuta d'arresto, cedendo al tie-break.

Durante questo set, un momento di apprensione ha colpito il pubblico quando Sinner è caduto a fondo campo; fortunatamente, l'incidente non ha avuto gravi conseguenze, permettendogli di proseguire senza problemi.

La rimonta decisiva e la prova di carattere

Nel quarto set, Sinner ha mostrato tutta la sua determinazione, ristabilendo l'equilibrio con un netto 6-2. La svolta è arrivata nel set decisivo, dove il tennista italiano ha mantenuto alta la concentrazione, chiudendo l'incontro con un convincente 6-3. Il punteggio finale, 4-6 6-3 6-7 6-2 6-3, evidenzia la complessità della sfida e la capacità di Sinner di reagire nei momenti più critici, completando una rimonta che lo proietta tra i protagonisti più attesi del prestigioso torneo londinese.

Sinner conferma il suo ruolo tra i favoriti

La vittoria contro Kecmanovic si configura come un test fondamentale per Jannik Sinner, che ha confermato la sua abilità nel gestire la pressione anche nelle situazioni più complesse. La sua posizione tra i favoriti del torneo è rafforzata dalla capacità di superare ostacoli imprevisti, come la caduta nel terzo set, senza che ciò compromettesse il suo percorso. Il pubblico di Wimbledon ha potuto apprezzare una vera e propria prova di carattere da parte del numero uno al mondo, ora pronto ad affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia.