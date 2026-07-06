Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale, ha affrontato con serenità le domande riguardanti la nuova ondata di caldo prevista per la settimana conclusiva di Wimbledon. Dopo le difficoltà fisiche riscontrate al Roland Garros, molti tifosi si sono detti preoccupati per le condizioni climatiche che potrebbero influenzare le sue prestazioni sui campi londinesi.

Durante la conferenza stampa post-partita, Sinner ha risposto con ironia a chi gli chiedeva se preferisse giocare in orari più freschi: “Sembra che tu conosca il programma meglio di me, io non so quando sarò in campo, ma per me va bene comunque.

Mi sento preparato, abbiamo fatto una buona preparazione.” Il tennista altoatesino ha così voluto rassicurare tutti sulla sua condizione fisica e mentale, sottolineando il lavoro svolto insieme al suo staff per affrontare al meglio anche le temperature elevate.

La preparazione e la mentalità di Sinner

Sinner, reduce da esperienze complicate legate al caldo sia al Roland Garros che agli Australian Open, ha ribadito la sua determinazione a non farsi condizionare dalle condizioni atmosferiche. “Qualunque cosa sia successa prima, ormai è passata. Ora vedremo se abbiamo trovato la soluzione. Continueremo a cercare la prossima soluzione se necessario. Quando si arriva ai quarti di finale di uno Slam, le sensazioni sono diverse, c'è sicuramente più tensione.

Allo stesso tempo, sono molto soddisfatto di dove sono arrivato ora. Vedremo cosa succederà”, ha dichiarato, mostrando grande concentrazione e maturità.

Il tennista italiano ha inoltre sottolineato l'importanza dell'approccio mentale: “Sappiamo che le fasi diventano sempre più importanti e c'è maggiore attenzione ai dettagli. Prepariamo ogni partita come se fosse la più importante. Cerco di controllare ciò che posso, mentre gli altri cercano di risolvere i problemi.”

La sfida contro Struff e le previsioni meteo

Nella prossima sfida, Sinner affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff nei quarti di finale. Le previsioni annunciano temperature superiori ai trenta gradi, dopo un giugno che ha visto picchi record nel Regno Unito.

Nonostante ciò, il campione italiano si mostra fiducioso e pronto a gestire ogni aspetto del match, sia tecnico che ambientale.

La sua risposta alle domande sul caldo e sulla programmazione degli incontri conferma la volontà di non lasciarsi distrarre da fattori esterni, puntando tutto sulla preparazione e sulla capacità di adattamento. I tifosi possono dunque guardare con ottimismo alle prossime partite, certi che Sinner affronterà ogni sfida con la consueta determinazione.