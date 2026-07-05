Naomi Osaka ha conquistato un posto nei quarti di finale di Wimbledon per la prima volta in carriera, sconfiggendo Aryna Sabalenka con il punteggio di 6‑2, 7‑6(2). La vittoria, ottenuta sul prestigioso Centre Court, ha interrotto la straordinaria serie di Sabalenka di ventuno tiebreak consecutivi vinti nel circuito dello Slam in Era Open, un record notevole.

La tennista giapponese ha dominato l'incontro con una prestazione autorevole, caratterizzata da colpi incisivi e un servizio efficace, mettendo sotto pressione l'avversaria. Al termine della partita, Osaka ha espresso la sua soddisfazione: “È stato davvero divertente,” ha dichiarato, aggiungendo che “It’s been a long time since I had so much fun on court.

To do it here really means a lot.” Le sue parole riflettono la gioia per il risultato.

Dettagli della partita e momenti chiave

Osaka ha iniziato la sfida con grande determinazione, aggiudicandosi il primo set con un netto 6‑2. Nel secondo set, Sabalenka ha tentato di reagire con maggiore veemenza, ma Osaka ha mantenuto un controllo saldo del gioco fino al tiebreak, che ha chiuso con un convincente 7‑2. Questo successo ha segnato anche la sua prima vittoria sul Centre Court contro la numero uno del mondo, un ulteriore elemento di rilievo per la sua carriera.

Il significato di una vittoria storica

Questa affermazione rappresenta un traguardo significativo per Naomi Osaka, che raggiunge per la prima volta i quarti di finale a Wimbledon.

La vittoria non solo segna un momento di svolta nella sua stagione, ma aggiunge un capitolo importante alla sua carriera sull'erba, superficie su cui in passato non aveva brillato in modo particolare, dimostrando ora una notevole crescita.

Per Aryna Sabalenka, invece, la sconfitta interrompe una serie di risultati di rilievo nei tornei dello Slam. Dopo l'eliminazione nei quarti di finale al Roland Garros, Sabalenka esce da Wimbledon prima del previsto, ponendo fine a una sequenza di semifinali consecutive nei major. La sua uscita anticipata evidenzia la difficoltà di mantenere un rendimento costante ai massimi livelli.