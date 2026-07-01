Aryna Sabalenka ha ribadito il suo straordinario momento nei tornei del Grande Slam, estendendo la sua striscia record di tiebreak vinti nel secondo turno di Wimbledon. La testa di serie numero uno si è imposta su McCartney Kessler con il punteggio di 6-1, 7-6(9), dimostrando grande resilienza. Nel corso di un combattutissimo secondo set, Sabalenka è riuscita a salvare diversi set point, portando così a ben ventuno la sua sequenza di tiebreak consecutivi vinti nei Major, un risultato senza precedenti nell’era Open.

La partita, disputata sui prestigiosi campi londinesi, ha visto Sabalenka sfoderare una notevole solidità nei frangenti cruciali.

La bielorussa ha saputo rimontare da una situazione di svantaggio di 2-5 nel secondo parziale, annullando con determinazione ben quattro set point a favore della tennista statunitense. Al termine dell'incontro, Sabalenka ha registrato 32 colpi vincenti e ha convertito tutte e tre le palle break che le si sono presentate. Questa vittoria consolida ulteriormente il suo bilancio stagionale, che ora si attesta a 35 vittorie e 5 sconfitte, e migliora il suo record complessivo a Wimbledon a 18 successi e 6 sconfitte.

La forza mentale nei momenti decisivi

La stessa Sabalenka ha evidenziato l'importanza cruciale della gestione della pressione nei momenti clou del match. "Restando bassa e rimettendo pressione, sono riuscita a superare i momenti più tesi", ha commentato la campionessa.

In particolare, durante il tiebreak, la numero uno ha mantenuto una concentrazione impeccabile punto dopo punto, affidandosi con fiducia ai suoi colpi migliori per ribaltare l'andamento e sigillare la vittoria con il suo trentaduesimo vincente.

Dall'altra parte della rete, McCartney Kessler ha cercato di variare le proprie tattiche nel corso della seconda frazione di gioco, tentando spesso l'approccio a rete, dove ha dimostrato efficacia vincendo undici punti su quindici. Nonostante l'aggressività e la determinazione mostrate, la tennista statunitense non è riuscita a capitalizzare i set point a sua disposizione, mancando così l'opportunità di conquistare la sua prima vittoria contro una giocatrice classificata tra le Top 10 del circuito.

Prossima sfida: Jelena Ostapenko

Nel terzo turno del torneo, Aryna Sabalenka si troverà di fronte Jelena Ostapenko, una tennista di grande calibro con tre titoli WTA all'attivo e già campionessa del Roland Garros. La lettone ha conquistato il passaggio del turno superando Antonia Ruzic con un perentorio 6-2, 6-0, mettendo a segno 34 colpi vincenti e commettendo solamente 10 errori non forzati, a testimonianza di una prestazione dominante.

I precedenti tra Sabalenka e Ostapenko vedono la bielorussa in vantaggio per 3-1. Tuttavia, è stata la lettone ad aggiudicarsi l'ultimo confronto diretto, disputato sulla terra battuta di Stoccarda. Questa imminente sfida a Wimbledon segnerà il loro primo incontro in assoluto sull'erba, una superficie che Ostapenko ha dichiarato essere tra le sue preferite e sulla quale vanta già due titoli. Sabalenka, invece, è ancora alla ricerca del suo primo successo su questa superficie, rendendo l'incontro particolarmente interessante e imprevedibile.