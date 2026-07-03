Jannik Sinner torna in campo oggi per il terzo turno del torneo di Wimbledon, pronto ad affrontare lo statunitense Jenson Brooksby. Il tennista americano, attualmente numero ottantuno del ranking mondiale, sarà l'avversario di Sinner sul Campo 1 dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club.

L'incontro è programmato come il secondo della giornata su quel campo, subito dopo la sfida femminile tra Daria Kasatkina e Naomi Osaka. L'inizio del match è atteso nel pomeriggio, con previsioni che indicano un orario non prima delle quindici e dieci o quindici e trenta, a seconda delle informazioni disponibili.

Dettagli e orari del match

Il confronto tra Sinner e Brooksby si svolgerà sul Campo 1. Le stime sull'orario di inizio variano: alcune fonti suggeriscono che il match non comincerà prima delle quindici e dieci, seguendo immediatamente Kasatkina–Osaka, mentre altre indicano un intervallo più ampio, tra le quindici e trenta e le sedici circa.

Il percorso verso il terzo turno

Sinner ha raggiunto il terzo turno dopo aver superato due avversari: prima Miomir Kecmanović in un combattuto match di cinque set, e poi Nuno Borges in tre set. Brooksby, dal canto suo, ha avuto un cammino impeccabile finora, arrivando a questo punto del torneo senza cedere alcun set, grazie alle vittorie su Alexander Vukic e Ignacio Buse.

L'unico precedente tra i due tennisti risale al sette agosto duemilaventuno, quando si affrontarono nella semifinale dell’Atp 500 di Washington. In quell'occasione, Sinner si impose con il punteggio di 7‑6, 6‑1.

Programmazione e copertura televisiva

Il match tra Sinner e Brooksby sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport e disponibile in streaming su NOW. Per gli appassionati, il pass Sport di NOW offre l'accesso all'intera programmazione sportiva a un prezzo promozionale.

La giornata di Wimbledon prevede anche altri incontri di spicco. Sul Campo Centrale, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka scenderanno in campo in successione. Inoltre, le italiane Errani e Paolini faranno il loro debutto nel torneo di doppio, con il loro match previsto sul Campo 15 intorno alle quindici e trenta.