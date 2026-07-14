In vista della semifinale della Coppa del Mondo tra Spagna e Francia a Dallas, un dato statistico evidenzia Lamine Yamal: ha affrontato Kylian Mbappé in dieci occasioni, ottenendo otto vittorie e, significativo, non ha mai perso in partite a eliminazione diretta.

Il Bilancio degli Scontri Diretti

Il confronto tra i due attaccanti è nettamente favorevole a Yamal. Su dieci sfide, otto sono state vinte dallo spagnolo. Mbappé ha prevalso in due circostanze: un 4-1 del PSG nei quarti di Champions League 2023/24 e un 2-1 del Real Madrid nella Liga 2025/26.

Yamal ha avuto la meglio nei restanti sei confronti tra Barcellona e squadre di Mbappé.

Le Vittorie Decisive di Yamal

Yamal ha dimostrato di incidere nei momenti chiave, vincendo tutte le sfide a eliminazione diretta contro Mbappé. Con la nazionale, ha trionfato nelle semifinali della Euro 2024 (2-1) e della Nations League 2025 (5-4). A livello di club, ha conquistato tre finali contro il Real Madrid: la Copa del Rey 2024/25 (3-2) e le due Supercoppe di Spagna (5-2 nel 2024/25 e 3-2 nel 2025/26). In totale, si contano cinque successi in partite ad eliminazione diretta.

Numeri Individuali e la Fiducia per la Semifinale

Nei dieci confronti diretti, Mbappé ha segnato nove gol in sei partite, mentre Yamal ha realizzato sei reti in cinque incontri.

Nonostante in questa Coppa del Mondo il francese abbia una maggiore prolificità (otto gol contro l'unico di Yamal), il bilancio storico degli scontri diretti infonde a Yamal una solida fiducia. Yamal ha dichiarato: “Se loro hanno qualcuno da temere, siamo noi. Siamo noi che li abbiamo eliminati. Siamo due delle migliori nazionali del mondo, per me le due migliori, e non abbiamo paura di nulla”. Il suo rendimento nelle partite decisive gli conferisce un vantaggio psicologico rispetto al fuoriclasse francese, riferimento per la sua capacità realizzativa. La semifinale di Dallas sarà un nuovo banco di prova.