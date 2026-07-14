Il nuovo format dell’Home Run Derby della Major League Baseball ha generato un acceso dibattito, in particolare dopo le critiche preventive di Jeff Passan. Il noto insider di ESPN aveva espresso forti dubbi sull’eliminazione del timer a favore di un conteggio fisso di swing, dichiarando pubblicamente: «Penso che farà schifo». Passan aveva sostenuto che il timer fosse essenziale per l’urgenza e la tensione dell’evento, elementi che, a suo parere, sarebbero venuti meno con il nuovo sistema. Le sue affermazioni erano state rilasciate durante la trasmissione «First Take», uno dei programmi più seguiti del panorama sportivo americano.

La serata, tuttavia, ha smentito le previsioni più pessimistiche, offrendo una competizione avvincente tra Kyle Schwarber e Jordan Walker. Quest'ultimo ha trionfato con una rimonta spettacolare nel finale, realizzando sei fuoricampo consecutivi nelle ultime battute e superando Schwarber per 12 a 11. Walker è così diventato il primo giocatore dei Cardinals a vincere il titolo. Il regolamento prevedeva venti swing nel primo turno e quindici nei successivi, con la possibilità di swing extra dopo un fuoricampo sull’ultimo tentativo. Nonostante l’assenza del timer, la pressione e la suspense sono state palpabili, dimostrando l’efficacia del nuovo format a swing.

Di fronte all’evidenza, Jeff Passan ha scelto di non difendere la sua posizione iniziale.

Dopo che la sua previsione è stata ripresa sui social e ironicamente commentata con la frase «passan is a moron», il giornalista ha risposto con autoironia, ammettendo l’errore e prendendosi la responsabilità del giudizio affrettato. Questo atteggiamento ha colpito molti osservatori, abituati a vedere analisti che spesso insistono sulle proprie idee anche di fronte ai fatti.

Il successo del nuovo format e il contesto MLB

Sebbene la trasmissione Netflix – che ha acquisito i diritti dal 2026 – abbia mostrato alcune criticità nella copertura televisiva, dovute a un numero eccessivo di commentatori, la performance di Matt Vasgersian, Anthony Rizzo, Hunter Pence e CC Sabathia è stata apprezzata. Il nuovo regolamento dell’Home Run Derby si inserisce in una tradizione di resistenza alle novità della Major League Baseball.

Nonostante i dubbi iniziali sulla capacità di mantenere la tensione senza un timer, l’evento di Philadelphia ha dimostrato il contrario. Il rischio di uno swing-off nelle fasi finali e la pressione di ogni singolo tentativo hanno reso la competizione avvincente fino all’ultimo colpo, inaugurando una nuova era per l’Home Run Derby e smentendo le previsioni negative.