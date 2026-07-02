I New York Yankees attraversano una fase critica, con sette sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare dietro ai Rays. L'attacco è in difficoltà, non segnando più di quattro punti in dodici gare; le assenze per infortunio continuano a pesare.

Nonostante la pressione dei tifosi per cambiamenti, la dirigenza degli Yankees non intende intervenire sullo staff tecnico. Il manager Aaron Boone e il general manager Brian Cashman mantengono le loro posizioni. La politica societaria impedisce modifiche in stagione, anche con risultati deludenti. "No, gli Yankees quasi certamente non licenzieranno Cashman o Boone durante la stagione", si legge tra le valutazioni interne.

Cause della crisi: infortuni e leadership

Le difficoltà degli Yankees sono attribuibili agli infortuni di giocatori chiave e alla mancanza di una figura carismatica nello spogliatoio. L'assenza di un leader forte, come Gardner e Rizzo, si fa sentire. Jazz Chisholm Jr. ha espresso il malcontento dopo una sconfitta: "Ogni sconfitta fa male. Non ce n’è una migliore di un’altra. Ogni volta che perdiamo, fa male".

La situazione è aggravata da problemi difensivi. Nelle ultime nove partite, la squadra ha concesso diciassette punti non guadagnati per errori, complicando il compito dei lanciatori. Anche la rotazione dei partenti ha risentito, con Will Warren e Gerrit Cole in difficoltà nelle recenti uscite.

Prospettive e soluzioni

Con l'avvicinarsi della trade deadline, la rosa potrebbe subire aggiustamenti, ma senza stravolgimenti nello staff tecnico. La priorità per gli Yankees è il recupero degli infortunati e un gioco più solido. Il rientro di Trent Grisham e Ryan McMahon, atteso a breve, potrebbe infondere nuova energia e stabilità, favorendo il ritrovamento dell'equilibrio.

Nonostante il momento critico, la stagione degli Yankees non è compromessa. La squadra è ancora in corsa per i playoff, ma per invertire la rotta serviranno: salute, disciplina e leadership forte nello spogliatoio. Solo così il gruppo potrà soddisfare le aspettative.