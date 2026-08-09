È morto all'età di 87 anni Livio Berruti, il leggendario campione olimpico di atletica leggera, vincitore della medaglia d'oro nei 200 metri ai Giochi di Roma 1960. Il velocista torinese si è spento in una clinica della sua amata Torino, città alla quale era rimasto profondamente legato per tutta la vita, dopo un periodo di malattia. La notizia della sua scomparsa è stata appresa da fonti vicine alla famiglia. Berruti lascia la moglie Silvia. I funerali si terranno in forma strettamente privata, come desiderato dalla famiglia.

Dopo aver concluso la sua straordinaria carriera agonistica, Livio Berruti non si è allontanato dal mondo pubblico, dedicandosi con successo al settore della comunicazione.

La sua figura è rimasta un simbolo dello sport italiano, tanto da essere scelto, nel 2006, per un ruolo di grande prestigio. In occasione della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, Berruti fu infatti uno degli otto illustri italiani incaricati di portare la bandiera olimpica. Questo incarico ha rappresentato un ulteriore e significativo riconoscimento del suo contributo allo sport italiano e internazionale, sottolineando il suo legame indissolubile con la città che lo aveva visto trionfare.

La leggenda olimpica di Livio Berruti

La fama di Livio Berruti si è consolidata a livello internazionale nel 1960, quando, con una prestazione memorabile, conquistò la medaglia d'oro nei 200 metri piani alle Olimpiadi di Roma.

Quella vittoria non fu solo un trionfo personale, ma divenne un capitolo indelebile nella storia dell'atletica italiana e mondiale. La sua impresa, caratterizzata da eleganza e potenza, rappresentò uno dei momenti più significativi dello sport nazionale, ispirando generazioni di giovani atleti e rendendo il suo nome sinonimo di eccellenza e dedizione sportiva.

Il simbolo di Torino 2006: portatore della bandiera olimpica

Il forte legame di Livio Berruti con la sua città natale, Torino, è stato ulteriormente suggellato nel 2006. In quell'anno, durante la suggestiva cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali, fu selezionato tra otto personalità di spicco per l'onore di portare la bandiera olimpica.

Questo ruolo ha rimarcato il suo prestigio nel panorama sportivo italiano e la sua capacità di incarnare i valori più autentici dell'olimpismo. Attraverso questo gesto simbolico, Berruti ha continuato a rappresentare l'Italia in un contesto internazionale, trasmettendo l'eredità sportiva e i principi etici che hanno sempre guidato la sua vita, ben oltre la fine della sua carriera agonistica.