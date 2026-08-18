Il Comitato Asiva della Valle d'Aosta ha ufficializzato il suo nuovo organigramma per il prossimo quadriennio olimpico 2026-2030. La definizione delle cariche, avvenuta ad Aosta il 18 agosto 2026, vede la conferma di Albert Chatrian alla presidenza. Al suo fianco, nel ruolo di vice presidenti, sono stati nominati Jacques Fosson e Simone Manassero. La segreteria sarà affidata a Emanuele Panza, mentre il Consiglio di presidenza si completa con Ettore Mosca Barberis, in qualità di consigliere tecnico, e Matteo Cortinovis, che ricoprirà l'incarico di consigliere atleta.

Definito il Consiglio e i responsabili di settore

Oltre alla composizione della presidenza, il nuovo organigramma ha delineato i responsabili regionali per i vari settori degli sport invernali. Per lo sci alpino, la guida è stata affidata a Jacques Fosson, che sarà coadiuvato da Francesca Servadei e Manuel Carrozza. Il settore del fondo vedrà come responsabile Simone Manassero, mentre Dominique Vallet si occuperà del biathlon. Roberto Greco è stato designato per lo snowboard, Umberto Aglietta per lo scialpinismo e, infine, Matteo Cortinovis per i Master di sci alpino.

L'elezione di Chatrian e la composizione del Consiglio regionale

L'elezione di Albert Chatrian a presidente del Comitato regionale FISI-Asiva è avvenuta con un ampio consenso, totalizzando 1.996 voti, corrispondenti al 77,16% dei voti validi espressi durante l'assemblea elettiva svoltasi ad Aosta.

La composizione del Consiglio regionale include, oltre ai membri della presidenza già menzionati, anche Umberto Aglietta, Manuel Carrozza, Francesca Servadei e Dominique Vallet, che ricopriranno il ruolo di consiglieri laici. I rappresentanti degli atleti sono Matteo Cortinovis e Simone Manassero, mentre Ettore Mosca Barberis è stato eletto come consigliere in rappresentanza dei tecnici. Gli organi di controllo sono completati da Katia Laurent, eletta revisore unico con 1.200 voti, e Paolo Imperial, nominato revisore supplente con 907 voti.

L'assemblea elettiva ha preso il via con gli interventi istituzionali del vicepresidente del CONI Flavio Serra, dell'assessore regionale allo Sport Giulio Grosjacques e del presidente della Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin.

A seguire, il presidente uscente Marco Mosso ha presentato la sua relazione conclusiva del quadriennio appena trascorso, dettagliando le attività svolte, i risultati conseguiti e i principali progetti sviluppati dal Comitato valdostano negli ultimi quattro anni di gestione.