Carlos Alcaraz, attuale numero due del tennis mondiale, ha ufficializzato la sua partecipazione agli US Open, l’ultimo Slam della stagione. Il prestigioso torneo si disputerà a New York a partire dal 30 agosto, segnando il tanto atteso ritorno in campo del campione spagnolo. L’annuncio è stato diffuso direttamente dal profilo X del tennista, che ha scelto la celebre espressione “Here we go” per comunicare la sua presenza, una formula resa popolare dal giornalista Fabrizio Romano nel mondo del calciomercato.

Il rientro di Alcaraz sui campi da gioco avviene dopo un’assenza di oltre quattro mesi, causata da un problema al polso destro.

Questo infortunio lo ha costretto a saltare appuntamenti di rilievo come il Roland Garros e Wimbledon, due dei tornei più importanti del circuito. A New York, il campione iberico avrà il compito di difendere il titolo conquistato nel 2025, un obiettivo che aggiunge ulteriore motivazione al suo ritorno.

Il ritorno atteso dopo una lunga pausa

L’assenza di Alcaraz dal circuito ATP è stata significativa, considerando che il tennista non disputa un incontro ufficiale dal 14 aprile, data in cui si è infortunato durante il torneo del Conde de Godó. Da quel momento, il giovane murciano ha dovuto rinunciare a numerosi eventi di spicco, tra cui i tornei di Madrid, Roma, Queen’s, Montreal e Cincinnati, oltre ai già menzionati Slam parigino e londinese.

La sua ultima apparizione risale quindi a oltre quattro mesi fa, un periodo insolitamente lungo per un atleta del suo calibro.

Nonostante la prolungata pausa forzata, la determinazione di Alcaraz è rimasta intatta. Nelle ultime settimane, il tennista si è dedicato a un intenso programma di allenamento nella sua Murcia, come testimoniato da una sessione di quattro ore svolta insieme al collega Holger Rune. Il suo ritorno agli US Open avverrà senza alcun torneo di preparazione, una sfida non da poco, ma con la chiara intenzione di difendere il suo titolo e dimostrare di aver superato completamente i problemi fisici.

Le parole di Alcaraz e la sfida del rientro

Nel breve video pubblicato sui social, Alcaraz ha espresso con entusiasmo il suo ritorno, dichiarando: “Estoy de vuelta, here we go (allá vamos)”.

Questa frase, che sottolinea la fine dell’attesa per il suo rientro in campo, è stata condivisa anche con Fabrizio Romano, contribuendo ad attirare l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori che attendevano con impazienza notizie sulle sue condizioni e sul suo imminente rientro.

Il rientro di Alcaraz agli US Open, senza aver disputato tornei di rodaggio, rappresenta una sfida ulteriore per il giovane campione, che dovrà confrontarsi immediatamente con i migliori tennisti del circuito. Tuttavia, la sua nota determinazione e la preparazione svolta intensamente nelle ultime settimane fanno ben sperare per una prestazione all’altezza delle aspettative, confermando il suo status di protagonista nel panorama tennistico mondiale.