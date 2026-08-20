Shakira Austin si sta imponendo con forza come una delle principali candidate al prestigioso premio Most Improved Player della WNBA. La sua ascesa è frutto di una crescita esponenziale, manifestatasi sia nelle statistiche individuali sia nell'impatto complessivo sul gioco delle Washington Mystics. Dopo aver già mostrato segnali promettenti nella stagione 2025, Austin ha compiuto un vero e proprio salto di qualità, che la proietta al centro della scena tra le stelle emergenti del campionato.

L'analisi comparativa tra le sue ultime due stagioni rivela una trasformazione significativa.

La giocatrice è passata da una media di 12,7 punti e 6,4 rimbalzi a partita nel 2025 a un impressionante 16,6 punti e 9,6 rimbalzi nella stagione in corso. Particolarmente notevole è il suo miglioramento nel tiro da tre punti, che ha registrato un'impennata dal 13,3% al 36,2%, un dato che testimonia un'evoluzione tecnica straordinaria. Sul piano difensivo, Austin si distingue guidando la lega con 2,3 defensive win shares, un contributo che si è rivelato determinante per elevare le Mystics al secondo miglior defensive rating dell'intera WNBA. Il suo ruolo all'interno della squadra è cresciuto anche in termini di utilizzo, pur mantenendo un'efficienza elevatissima: Austin si posiziona al quindicesimo posto nella lega per usage rate, evidenziando una presenza costante e produttiva su entrambi i lati del campo.

Il confronto con le altre atlete in lizza

La serrata corsa al premio Most Improved Player vede in lizza anche altre talentuose giocatrici come Jessica Shepard, Marina Mabrey e Carla Leite. Tuttavia, le valutazioni degli addetti ai lavori tendono a privilegiare Austin. Jessica Shepard ha mostrato progressi principalmente in fase offensiva, palesando però alcuni limiti difensivi. I numeri di Marina Mabrey, d'altro canto, sembrano riflettere più un cambiamento nel suo ruolo all'interno della squadra che un reale e profondo salto di qualità individuale. Carla Leite, pur registrando una crescita significativa, non ha ancora raggiunto l'impatto complessivo e la versatilità dimostrata da Austin, che si distingue per la sua capacità di incidere in modo bilanciato ed efficace su entrambe le metà campo, consolidando la sua posizione come favorita.

Prestazioni recenti e continuità di rendimento

La recente vittoria delle Mystics contro le Toronto Tempo ha ulteriormente rafforzato il momento positivo della squadra e, in particolare, di Shakira Austin. Durante l'incontro, Austin ha messo a segno una doppia doppia con 11 punti e 10 rimbalzi, la sedicesima della sua stagione, contribuendo in modo decisivo all'ottava vittoria casalinga consecutiva delle Mystics. La sua solidità sotto canestro e la notevole costanza di rendimento sono elementi chiave che rafforzano ulteriormente la sua candidatura al prestigioso premio. La squadra di Washington, grazie anche all'apporto fondamentale di Kiki Iriafen e Michaela Onyenwere, ha dominato a rimbalzo e mantenuto un ritmo di gioco elevato per tutta la durata della gara, dimostrando una crescita collettiva che trae linfa proprio dalla leadership e dall'esempio di Austin.

Il percorso delle Washington Mystics proseguirà con la prossima sfida casalinga, che le vedrà affrontare Minnesota. In questa fase cruciale della stagione, Shakira Austin continuerà a essere un'osservata speciale, mentre la sua corsa al riconoscimento di giocatrice più migliorata della stagione WNBA entra nel vivo, con aspettative sempre più alte.