I Toronto Tempo hanno ufficializzato l'acquisizione di Aneesah Morrow dai Connecticut Sun, un'operazione cruciale prima della deadline WNBA. La giovane ala, selezionata al settimo posto nel draft 2025, arriva in Canada con l'obiettivo di rafforzare un reparto che ha mostrato carenze a rimbalzo e in difesa, durante una serie negativa di cinque sconfitte. In cambio di Morrow, i Sun hanno ricevuto i diritti su Maria Kliundikova e una scelta al secondo turno del draft WNBA 2028.

Morrow, ventitreenne e al suo secondo anno nella lega, si è distinta per la sua fisicità e per una costante crescita statistica.

Attualmente, registra medie di 11,6 punti, 8,9 rimbalzi e un recupero a partita, numeri in miglioramento rispetto alla stagione da rookie. Nonostante i Tempo occupino la dodicesima posizione in classifica con limitate speranze di playoff, la dirigenza vede in Morrow un pilastro per il futuro del frontcourt. La sua capacità di eccellere a rimbalzo e nella difesa fisica nel pitturato è esattamente ciò che mancava alla franchigia di Toronto.

Morrow ai Toronto Tempo: impatto e prospettive

L'arrivo di Morrow risponde alla necessità di aggiungere una presenza pronta e affidabile nel frontcourt, accentuata dagli infortuni. Il suo impatto immediato è atteso nella lotta sotto canestro, dove i Toronto Tempo si posizionano al tredicesimo posto nella lega per rimbalzi.

Morrow, che ha guidato la NCAA in questa statistica per due stagioni, è una soluzione immediata per la rotazione e un investimento strategico. La sua efficienza offensiva e il tiro perimetrale (28,4% da tre punti) necessitano miglioramenti per renderla una minaccia a tutto campo, ma la sua presenza in area è già un valore aggiunto. Il suo contratto prevede un altro anno garantito e un'opzione per il 2028, con opzione di free agency con restrizioni nel 2029. I Tempo, propensi al tiro da tre, potrebbero facilitare lo sviluppo delle sue abilità offensive senza pressioni sul rendimento perimetrale.

La scommessa dei Connecticut Sun: Kliundikova e la scelta futura

I Connecticut Sun hanno optato per una strategia che include l'acquisizione dei diritti su Maria Kliundikova e una scelta al secondo turno del draft 2028.

Kliundikova, ventottenne, non ha ancora esordito con i Toronto Tempo. La sua ultima stagione, nel 2025 con le Minnesota Lynx, ha registrato 4,4 punti e 3 rimbalzi in undici minuti. Il suo futuro nella WNBA è incerto, non essendo previsto un suo ritorno in questa stagione; se rientrasse, lo farebbe con la franchigia di Houston. Il valore della scelta al secondo turno del draft 2028 è incerto: solo nove delle tredici scelte al secondo turno del draft 2025 sono ancora attive nella lega, segno della difficoltà di trovare spazio stabile. La scommessa dei Sun appare rischiosa, con potenziale limitato per giocatrice e scelta futura. Kliundikova potrebbe trovare maggiori opportunità a Houston, non dovendo giocare alle spalle di atlete affermate come Napheesa Collier e Alanna Smith.

Valutazione dello scambio

Questa operazione rappresenta una mossa strategica con obiettivi distinti. I Toronto Tempo cercano di costruire attorno a una giovane promessa con impatto immediato e potenziale di crescita, puntando sulla solidità difensiva e la presenza a rimbalzo di Morrow. I Connecticut Sun, invece, si assumono un rischio calcolato, scommettendo su un potenziale ancora inespresso in Kliundikova e su una scelta futura, nonostante le incertezze. Morrow, con nove doppie-doppie da rookie, dovrà dimostrare di essere una presenza costante anche in attacco per diventare una vera two-way threat per i Tempo.