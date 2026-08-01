I New York Mets hanno fissato un prezzo elevato per la cessione del lanciatore partente Freddy Peralta, richiedendo un prospetto tra i primi cento e ulteriori contropartite. Questa mossa arriva a pochi giorni dalla chiusura del mercato, in un momento cruciale per i Chicago Cubs, che affrontano una grave emergenza nel reparto lanciatori a causa di numerosi infortuni. La dirigenza dei Mets, guidata da David Stearns, punta a massimizzare il valore di Peralta. Il manager dei Cubs, Craig Counsell, conosce bene Peralta, avendolo allenato a Milwaukee.

La sua situazione contrattuale, con meno di tre milioni di dollari dovuti per il resto della stagione, lo rende un'opzione attraente. Pur attraversando la sua stagione più difficile, Peralta vanta un curriculum solido, con sei presenze nei playoff e un quinto posto nel Cy Young della National League lo scorso anno. La sua capacità di garantire presenze regolari è un fattore chiave per una rotazione in difficoltà.

Ipotesi di scambio tra Mets e Cubs

La richiesta dei Mets è significativa. Un pacchetto che includa Jefferson Rojas, Jonathon Long e il rilievo Huascar Brazoban, potrebbe soddisfare entrambe le franchigie. Brazoban offre tre anni di controllo contrattuale e ha mostrato numeri solidi in stagione.

Rojas, giovane interno, potrebbe essere una soluzione a lungo termine per i Mets. Long, prospetto di prima base, potrebbe trovare spazio a New York. Per i Cubs, cedere un talento come Rojas dipenderebbe dalla fiducia in Peralta e dall'acquisizione di un rilievo affidabile come Brazoban. La presenza di titolari bloccati nei ruoli di interno a Chicago rende la partenza di Rojas più plausibile. L'acquisizione di Peralta e Brazoban fornirebbe ai Cubs la profondità necessaria per affrontare la stagione e i playoff. Questo scambio sarebbe vantaggioso se i Cubs non riuscissero ad acquisire Tarik Skubal, rendendo Peralta l'obiettivo più realistico sul mercato.

Il mercato dei lanciatori e la deadline

Il nome di Freddy Peralta si inserisce in un mercato dei lanciatori dinamico, che vede tra i pezzi più pregiati anche Tarik Skubal e Mason Miller.

Skubal, vincitore di due premi Cy Young consecutivi, è considerato il pezzo più ambito. Peralta, nonostante una stagione meno brillante, mantiene numeri di strikeout solidi e rimane tra i partenti più richiesti. Tra i rilievi, Mason Miller dei Padres si distingue per il suo rendimento dominante e per i tre anni di controllo residui. Le prossime ore, con la chiusura del mercato fissata per lunedì alle 18:00 EDT, saranno cruciali per determinare se Mets e Cubs riusciranno a raggiungere un accordo che possa soddisfare entrambe le parti e influenzare gli equilibri della National League.