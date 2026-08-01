Il futuro di Napheesa Collier con le Minnesota Lynx è al centro di intense speculazioni di mercato. Nonostante l'assenza prolungata della giocatrice nella prima metà di questa stagione WNBA, la squadra ha mantenuto il miglior record della lega, dimostrando la sua forza. Collier sarà free agent al termine dell'annata, e la possibilità di una sua cessione viene presa in considerazione dalla dirigenza solo nel caso in cui manifestasse chiaramente l'intenzione di non rinnovare il contratto a lungo termine.

I Minnesota Lynx, in un momento così favorevole con concrete possibilità di puntare al titolo, non avrebbero motivo di privarsi della propria stella.

Tuttavia, qualora Collier dovesse segnalare inequivocabilmente la sua volontà di firmare altrove, la franchigia potrebbe valutare alcune offerte. Sono stati ipotizzati tre specifici pacchetti di trade che potrebbero convincere la società a procedere con uno scambio, ciascuno studiato per bilanciare le esigenze di roster e gli asset futuri.

Ipotesi di Scambio: Dallas Wings e Atlanta Dream

Un primo scenario di scambio vedrebbe coinvolte le Dallas Wings. La squadra texana, necessitando di rinforzi nel frontcourt, potrebbe acquisire Collier per sperimentare una formazione più agile. In cambio, i Minnesota Lynx riceverebbero due scelte al primo giro del draft (una per il 2027 e una per il 2028), un valore significativo per il futuro.

Ancora più importante, il pacchetto includerebbe il ritorno di Alanna Smith. Sebbene Smith abbia incontrato difficoltà a Dallas, è stata Miglior Difensore della Stagione con le Lynx l'anno precedente, e il suo rientro sarebbe un'aggiunta preziosa per la difesa di coach Cheryl Reeve in caso di addio di Collier.

Un secondo pacchetto di scambio è stato delineato con le Atlanta Dream. Le Dream necessitano di migliorare il tiro da tre punti, e Collier, con il suo eccellente 40% dall'arco nella scorsa stagione, si inserirebbe perfettamente come ala forte, spostando Naz Hillmon in panchina. Per i Minnesota Lynx, l'offerta includerebbe Brionna Jones, un centro estremamente efficiente e versatile su entrambi i lati del campo, che porterebbe maggiore stazza e supporto a Natasha Howard.

Inoltre, i Lynx acquisirebbero Te-Hina Paopao, una guardia di riserva con buone doti di tiro e gestione del pallone, fornendo profondità cruciale.

Il Futuro Senza Collier: L'Opzione Washington Mystics

La terza e forse più audace ipotesi di scambio coinvolge le Washington Mystics. La squadra di Washington, che ha sorprendentemente raggiunto una posizione playoff, potrebbe risolvere le sue incertezze nel ruolo di ala piccola acquisendo Collier. La giocatrice rappresenterebbe una vera superstar, diventando la principale minaccia offensiva della squadra. Per i Minnesota Lynx, questo scenario si concretizzerebbe solo nell'ipotetico caso in cui Collier avesse "zero possibilità di tornare a Minnesota".

In questo contesto, i Lynx otterrebbero Lauren Betts e Cotie McMahon, due giovani prospetti con contratti più accessibili, oltre a due future scelte al primo giro. Betts, sebbene non abbia avuto una stagione brillante, era considerata un centro di élite, e le sue abilità potrebbero essere valorizzate da coach Reeve. McMahon, invece, offrirebbe un contributo prezioso dalla panchina, garantendo profondità nel roster post-Collier. Questa operazione garantirebbe ai Lynx maggiore flessibilità salariale e la possibilità di ricostruire il roster con giovani talenti e scelte future.

In sintesi, la decisione finale sulla permanenza di Napheesa Collier a Minnesota dipenderà esclusivamente dalla sua volontà.

La società non intende privarsi di una giocatrice chiave senza una chiara indicazione di addio. Il mercato WNBA, intanto, continua a essere monitorato, sebbene alcune voci di scambi imminenti siano state minimizzate, suggerendo cautela nelle trattative.